La célébration de Steve Scalise en pause

Après les 15 tours de scrutin qu’il a fallu à McCarthy pour remporter le poste en janvier – pour ensuite être rejeté 9 mois plus tard – rares sont ceux qui sont prêts à déclarer que Scalise l’a verrouillé. Si les Républicains de la Chambre sont enfin prêts à s’installer dans un semblant de normalité, cela ne s’est pas produit mercredi.

Alors que les alliés de Scalise espéraient que le vote de mercredi pousserait le parti à se regrouper derrière lui, Scalise s’efforce toujours de réaliser ce qui serait une ascension convaincante vers la première place de la Chambre.

Un bloc refuse de soutenir qui que ce soit en dehors du représentant. Jim Jordan (R-Ohio), l’adversaire de Scalise dans la course aux orateurs, même si Jordan a juré de soutenir son ennemi sur le terrain. Ensuite, il y a les loyalistes de McCarthy, y compris les centristes des districts difficiles, dont beaucoup n’ont connu aucun autre dirigeant que le Californien déchu qui n’a jamais pleinement adopté Scalise.

Sans parler des républicains qui ne sont tout simplement pas convaincus que Scalise puisse remporter les 217 voix nécessaires.

« Je ne pense tout simplement pas que Steve ait obtenu les voix », a déclaré le représentant. Barry Moore (R-Ala.) a déclaré aux journalistes après s’être blotti avec ses collègues du House Freedom Caucus mercredi après-midi. Moore avait quitté les élections internes du GOP en prévoyant de voter pour Scalise comme orateur.

Mais il a déclaré qu’il avait changé d’avis après que d’autres conservateurs aient affirmé que Scalise était une « signature automatique pour McCarthy ». Moore a déclaré qu’il prévoyait de soutenir Jordan sur le terrain.

Tout cela revient à donner l’impression que la conférence House GOP tombe librement dans des limbes plus longs. Même le spectre des hostilités au Moyen-Orient n’a pas pu surmonter leurs dissensions. Lors de leur septième journée sans chef, ils sont toujours incapables de faire grand-chose au-delà de dire le serment d’allégeance sur le sol.

Scalise et ses alliés avaient commencé la journée avec espoir, téléphonant à leurs partisans pour leur faire valoir qu’ils pourraient conclure les deux votes – à la fois en interne et à la Chambre plénière – d’ici la fin de mercredi soir. Ils pensaient pouvoir convaincre même les Républicains sceptiques d’installer un dirigeant permanent alors que Washington réclame des mesures pour résoudre le conflit en Israël et que l’échéance de fermeture approche dans cinq semaines.

De nombreux républicains admirent Scalise depuis longtemps, en particulier après qu’il ait survécu à une fusillade lors d’un entraînement de baseball au Congrès en 2017. Il lutte désormais également contre une forme rare de cancer du sang, dont certains opposants souffrent en privé (et dans le cas du représentant républicain de Géorgie. Marjorie Taylor Greenepubliquement) invoquée comme raison pour ne pas le soutenir.

Dans les coulisses, certains partisans de Jordan signalent qu’ils pensent pouvoir affaiblir suffisamment Scalise en refusant de plier leur opposition à la Chambre.

Un scénario que les loyalistes de Jordan ont esquissé : forcer Scalise à se retirer complètement s’ils votent contre lui pendant assez longtemps, ouvrant ainsi la voie à Jordan pour réapparaître en tant que candidat. Ou peut-être même qu’une telle résistance pourrait ouvrir la voie à un choix consensuel en dehors des deux prétendants.

« Soyons clairs, janvier était un couronnement », a déclaré le représentant. Thomas Massié (R-Ky.), qui a déclaré qu’il restait « très réticent » à soutenir Scalise en raison de sa position sur le financement gouvernemental. « C’est une compétition, et ça va être encore plus difficile. »

Massie a insisté sur le fait que plus de 20 républicains sont prêts à s’opposer à Scalise sur le terrain.

Les membres du Freedom Caucus ont quitté leur réunion, tenue après la victoire interne de Scalise à la conférence, ouvertement sceptiques quant à un vote en salle.

« Nous aurions dû rester en conférence. C’était une erreur de casser. Je pense qu’il y a eu une pression pour essayer de le forcer à tomber et maintenant ils réalisent que c’était une erreur », a déclaré Rep. Andy Ogles (R-Tenn.), qui a refusé de dire comment il voterait.

Jordan a promis mercredi de soutenir Scalise après que leur course à deux ait abouti à la victoire des Louisianais. Mais jusqu’à présent, cela n’a pas réussi à mobiliser un nombre suffisant de voix conservatrices ; le président du Comité judiciaire a soutenu McCarthy tout au long des 15 tours de scrutin de janvier, ce qui n’a pas initialement fait bouger suffisamment les sceptiques à droite.

représentant Byron Donalds (R-Fla.), qui envisage lui-même une candidature à la direction, a résumé la situation : « La plus grande question est : y aura-t-il un premier tour de scrutin ? Allons-nous à l’étage ? Je ne suis pas sûr que cela arrive.

Mercredi, à l’heure du dîner, la Chambre restait dans les limbes. Scalise n’avait pas encore annoncé quand il convoquerait un vote formel – la dernière étape pour décrocher son poste de président. Mais ce vote semble de plus en plus voué à l’échec dès le premier tour.

(Certains républicains ont souligné en privé que Scalise n’avait gagné qu’avec l’aide de trois délégués du Congrès, qui ne sont pas autorisés à voter lors des élections ultérieures.)

Scalise ne s’est pas exprimé publiquement depuis de brèves remarques devant la caméra plus tôt mercredi, quelques instants après avoir remporté la course interne. Depuis lors, il s’est enfermé dans sa suite de leadership, où il a obtenu la promesse de Jordan de le soutenir et de prononcer un discours de nomination.

Il s’est également entretenu avec des alliés tels que Rep. Anne Wagner (R-Mo.) et d’autres membres de la direction, tels que Rep. Richard Hudson (RN.C.), qui dirige le bras de campagne House GOP.

Lorsqu’on lui a demandé quand la course à la présidence pourrait être résolue, Hudson a répondu : « Aucune idée ».

On a ensuite demandé à Hudson ce que les électeurs pensaient du dysfonctionnement du House GOP.

« Je pense qu’il est important que nous résolvions ce problème le plus rapidement possible », a-t-il répondu.

Anthony Adragna a contribué.