La célébration de remise des diplômes de l’Alpha Academy pour Maxxine Dupri est écrasée par The Viking Raiders

La célébration de la remise des diplômes de Maxxine Dupri a été écourtée lorsque The Viking est apparu et que Valhalla a abattu Maxxine tandis que Chad Gable et Otis se sont précipités pour défendre leur dernier diplômé.