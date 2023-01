La célébration de Lohri de Kartik Aaryan-Kriti Sanon laisse les internautes perplexes, les fans demandent “shaadi ki rasam ho rahi hai”

Kartik Aaryan et Kriti Sanon ont lancé des promotions pour Shehzada, en célébrant Lohri au Pendjab. Les stars principales du prochain film se sont rendues à la Lovely Professional University de Jalandhar et ont célébré le festival de la prospérité avec les fans. C’était le premier Lohri de Kartik, et il avait l’air plus qu’heureux de le célébrer. Cependant, leur vidéo célébrant Lohri a laissé les internautes perplexes.

Dans un reel partagé par Kartik, le duo reçoit un accueil chaleureux de la part du groupe d’étudiants habillés à l’ancienne. Après avoir reçu un accueil chaleureux, les stars principales ont dansé avec les interprètes. Kartik et Kriti ont offert leurs respects au feu de joie. Aaryan a partagé la célébration sur son Instagram et l’a légendé en disant : “Shehzada ki taraf se Lohri di lakh lakh vadhaiyan. Ma première célébration de Lohri au Pendjab.”

Voici la vidéo







La vidéo des célébrations a rapidement dérouté les internautes, car Kartik-Kriti ressemblait à un couple nouvellement marié, recevant l’amour et l’acceptation des fans. Plusieurs internautes ont souligné qu’ils se souvenaient de la chanson grih-pravesh de leur précédent hit Lukka Chuppi. Un utilisateur a écrit : “Mai wahi sochu inki shaadi Kab hui phir niche caption padha.” Un autre utilisateur a ajouté : “Les 3 premières secondes, je pensais que vous vous étiez mariés.” Un internaute a ajouté : “Vous ressemblez à un couple nouvellement marié qui rend visite à sa famille pour la première fois après son mariage.” Un autre internaute a écrit : “On dirait que M. et Mme Aaryan rendent visite à leurs proches après leur mariage.” Un fan a écrit : “Me sochraha thaa key unki shadi ki rasam horahi hai (je pensais qu’ils étaient dans les festivités avant le mariage).”

Réalisé par Rohit Dhawan Shehzada est le remake officiel du blockbuster Telugu Ala Vaikantpurloo. La star de cinéma originale Allu Arjun. Shehzada met également en vedette Paresh Rawal, Sunny Hinduja, Rajpal Yadav, Ronit Roy et Manisha Koirala dans des rôles clés. Shehzada sortira en salles le 10 février 2023.

