0:51



Regardez Max Verstappen prendre l’arrivée pour remporter sa quatrième course de la saison, ralentissant sur la ligne devant ses mécaniciens Red Bull.

Regardez Max Verstappen prendre l’arrivée pour remporter sa quatrième course de la saison, ralentissant sur la ligne devant ses mécaniciens Red Bull.

Dimanche, le directeur de course de Formule 1, Michael Masi, a averti Red Bull, leader du championnat, que toute répétition de l’épuisement des pneus de la victoire de Max Verstappen sur la ligne d’arrivée au Grand Prix de Styrie ne serait pas tolérée.

Le pilote néerlandais de 23 ans a ralenti par le mur des stands de son équipe alors qu’il franchissait le drapeau à damier sur le Red Bull Ring autrichien, un circuit à domicile pour son équipe, et posait du caoutchouc avant d’accélérer.

L’emplacement de l’action, et avec le reste du peloton toujours en course jusqu’à l’arrivée, n’a pas impressionné Masi qui a déclaré qu’il l’avait suivi immédiatement.

« Ce n’était pas une situation idéale, c’est pourquoi j’ai immédiatement parlé à l’équipe et leur ai dit en conséquence que c’était quelque chose qui ne serait pas toléré à l’avenir », a déclaré Masi.

1:36 Max Verstappen revient sur sa victoire écrasante sur Lewis Hamilton dans le Grand Prix de Styrie alors qu’il étend son avance sur le Britannique de 18 points. Max Verstappen revient sur sa victoire écrasante sur Lewis Hamilton dans le Grand Prix de Styrie alors qu’il étend son avance sur le Britannique de 18 points.

Le règlement sportif de la Formule 1 stipule que le pilote vainqueur peut accomplir un acte de célébration à condition qu’il soit effectué en toute sécurité et sans mettre en danger les officiels ou les autres pilotes.

Que disent les règlements de la F1 sur les célébrations d’après-course ?

le pilote vainqueur qui peut accomplir un acte de fête avant d’atteindre le parc fermé, à condition qu’un tel acte : a) soit accompli en toute sécurité et ne mette pas en danger les autres pilotes ou les officiels. b) Ne remet pas en cause la légalité de sa voiture. c) Ne retarde pas la cérémonie du podium.