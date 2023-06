La célébration de l’anniversaire de Neha Kakkar sans son mari Rohanpreet déconcerte les fans, les internautes demandent « où est votre mari? »

Mardi, la chanteuse Neha Kakkar a eu 35 ans et elle a célébré sa journée spéciale en présence de ses amis proches et des membres de sa famille. Neha a partagé des photos de la fête d’anniversaire sur son Instagram et a inquiété les internautes. Neha a partagé une publication de carrousel avec les photos des célébrations d’anniversaire et l’a sous-titrée, « Anniversaire 06.06.23 ».

Dès que Neha a partagé les photos, plusieurs internautes ont remarqué l’absence de son mari Rohanpreet Singh. Les PDA de Neha et de son mari ont souvent attiré l’attention, mais cette fois, l’absence de Singh a déconcerté les internautes.

Voici le dernier message de Neha





Le message d’anniversaire de Neha suscite des réactions mitigées. Alors que plusieurs internautes lui ont souhaité « Joyeux anniversaire », d’autres ont demandé : « Où est Rohanpreet ? » Un internaute a écrit : « Joyeux joyeux anniversaire à ma préférée. » Alors qu’un autre internaute a écrit : « Mais où est Rohanpreet ? » Un internaute s’est moqué, « Anniversaire toh thik hai mais partenaire de vie aapke Rohan Preet nahi hai aapke anniversaire par aapke saath. » Un autre internaute a écrit : « Où est votre mari sur les photos ». L’un des internautes a écrit : « Apke birthday par Rohanpreet toh dikh nahi rahe hai. Invite ni kiya tha kya. » L’un des internautes a écrit : « Où est Rohanpreet, y a-t-il une séparation ? » Neha et Rohanpreet se sont mariés à Neha Kakkar en octobre 2020.

L’année dernière, Neha a été publiquement critiquée par Falguni Pathak pour avoir recréé son emblématique Maine Payal Hai Chhankai. S’adressant au Delhi Times, le chanteur de 53 ans, dont les autres chansons à succès incluent Chudi Jo Khanki Haathon Mein et Meri Chunar Udd Udd Jaye, a déclaré : « J’ai découvert la version remixée il y a trois ou quatre jours. Première réaction achha toh nahi tha, j’étais comme, mujhe bas ulti aani baaki thi, aisa ho gaya tha. »

Elle a ajouté : « Vidéo aur picturisation mein jo innocence thi, uska pura satyanash kiya hai iss gaane mein. Des remix sont en cours, mais faites-le de manière décente. Si vous voulez toucher la jeune génération, changez le rythme de la chanson , mais ne le rendez pas bon marché. Gaane ki jo originalité hai, sentiments hai, essence hai, innocence hai, gardez cela, mais ne changez pas l’originalité de la chanson. En dehors du chant, Neha a jugé l’émission de télé-réalité du chant, Indian Idol.