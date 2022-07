La célébration de Biden de la nouvelle loi sur les armes à feu assombrie par la dernière fusillade

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden organise une «célébration» d’une nouvelle loi bipartite destinée à réduire la violence armée qui, après seulement 16 jours en vigueur, a déjà été éclipsée par une autre fusillade de masse.

Le projet de loi, adopté après les récents déchaînements d’armes à feu à Buffalo, New York, et à Uvalde, Texas, durcit progressivement les exigences pour que les jeunes achètent des armes à feu, refuse les armes à feu à davantage d’agresseurs domestiques et aide les autorités locales à prendre temporairement les armes des personnes jugées dangereuses.

Mais l’événement sur la pelouse sud de lundi matin survient une semaine après qu’un homme armé à Highland Park, dans l’Illinois, a tué sept personnes lors d’un défilé du jour de l’indépendance, un rappel brutal des limites de la nouvelle loi pour lutter contre le phénomène américain de la violence armée de masse.

Biden a invité samedi les Américains à partager avec lui par SMS – une nouvelle stratégie de communication de la Maison Blanche – leurs histoires sur la façon dont ils ont été touchés par la violence armée, tweetant que « j’organise une célébration de l’adoption de la loi sur les communautés plus sûres. ”

La loi est la mesure de violence par arme à feu la plus percutante que le Congrès ait approuvée depuis la promulgation d’une interdiction des armes d’assaut maintenant expirée en 1993. Pourtant, les défenseurs du contrôle des armes à feu – et même les responsables de la Maison Blanche – disent qu’il est prématuré de déclarer victoire.

“Il n’y a tout simplement pas grand-chose à célébrer ici”, a déclaré Igor Volsky, directeur du groupe privé Guns Down America.

“C’est historique, mais c’est aussi le strict minimum de ce que le Congrès devrait faire”, a déclaré Volsky. “Et comme nous l’a rappelé la fusillade du 4 juillet, et il y a tant d’autres morts par arme à feu qui se sont produites depuis lors, la crise de la violence armée est tout simplement beaucoup plus urgente.”

Le groupe de Volsky, ainsi que d’autres groupes de défense de la violence armée, devait organiser une conférence de presse lundi devant la Maison Blanche appelant Biden à créer un bureau dédié à la Maison Blanche pour lutter contre la violence armée avec un plus grand sentiment d’urgence.

Biden a laissé la politique de contrôle des armes à feu à son Conseil de politique intérieure, plutôt que de créer un bureau dédié comme il s’est levé pour lutter contre le changement climatique ou le conseil de politique de genre qu’il a créé pour promouvoir l’accès à la santé reproductive.

“Nous avons un président qui n’a vraiment pas rencontré le moment, qui a choisi d’agir en tant que spectateur sur cette question”, a déclaré Volsky. “Pour une raison quelconque, l’administration refuse absolument d’avoir un haut fonctionnaire qui puisse piloter cette question au sein du gouvernement.”

Le président a promulgué le projet de loi bipartisan sur les armes à feu le 25 juin, le qualifiant de « réalisation historique » à l’époque.

« Le temps presse. Des vies seront sauvées », a déclaré Biden dans la salle Roosevelt lors d’une cérémonie de signature organisée à la hâte avant de s’envoler pour l’Europe. Faisant référence aux familles des victimes de la fusillade qu’il a rencontrées, le président a déclaré: “Leur message pour nous était:” Faites quelque chose “. Combien de fois avons-nous entendu cela ? ‘Fais juste quelque chose. Pour l’amour de Dieu, faites quelque chose. Aujourd’hui, nous l’avons fait.

Les responsables de la Maison Blanche ont déclaré que Biden ne considérait pas l’adoption du projet de loi comme la ligne d’arrivée, mais plutôt comme une fondation sur laquelle il faut s’appuyer. La fusillade dans l’Illinois s’est produite neuf jours après la signature du projet de loi.

“J’ai récemment signé la première grande législation bipartite sur la réforme des armes à feu en près de 30 ans, qui comprend des actions qui sauveront des vies”, a déclaré Biden après la fusillade du 4 juillet. “Mais il reste encore beaucoup de travail à faire, et je ne vais pas abandonner la lutte contre l’épidémie de violence armée.”

Vendredi, Biden a répondu à l’assassinat de l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe en prenant note de la façon dont la fusillade avait choqué les gens au Japon. Le pays a une incidence étonnamment faible de violence armée par rapport aux États-Unis, qui ont déjà connu des milliers de morts par arme à feu cette année.

La plupart des 13 milliards de dollars de dépenses de la nouvelle loi seraient utilisés pour renforcer les programmes de santé mentale et pour les écoles, qui ont été ciblées par des tireurs à Newtown, Connecticut ; Parkland, Floride; et bien d’autres massacres par armes à feu. C’était le produit de semaines de négociations à huis clos par un groupe bipartite de sénateurs qui a émergé avec un compromis.

Il n’inclut pas des restrictions beaucoup plus strictes que les démocrates et Biden défendent depuis longtemps, telles que l’interdiction des armes de type assaut et la vérification des antécédents pour toutes les transactions d’armes à feu. Biden devait réitérer lundi son appel à ces mesures plus strictes, mais les perspectives sont minces pour toute nouvelle action du Congrès.

Zeke Miller, l’Associated Press