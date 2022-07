La ceinture “Rumble in the Jungle” de Muhammad Ali se vend 6,18 millions de dollars aux enchères

BREAKING—-Muhammad Ali

ceinture de championnat de 1974 “Rumble in the Jungle” lorsqu’il a utilisé sa corde à drogue et vaincu George Foreman—- vient d’être ajouté à @IrsayCollection Juste à temps pour le spectacle du 2 août au Navy Pier de Chicago (et le 9 septembre à Indy). Fier d’être l’intendant !🙏 pic.twitter.com/REJOGV1Cwq

—@JimIrsay