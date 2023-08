La CEDEAO mobilise une force de réserve alors que la crise au Niger reste non résolue

Bien qu’une intervention militaire soit encore possible, a déclaré Andrew Lebovich, chercheur à l’Institut néerlandais Clingendael, « il est possible qu’il s’agisse d’une tactique de négociation ».

Les dirigeants du bloc régional sont apparus jeudi moins favorables à une action militaire qu’immédiatement après le coup d’État, lorsqu’ils ont imposé un délai à la junte nigérienne, lui donnant une semaine pour rétablir Bazoum au pouvoir. Ce délai est passé dimanche sans aucun signe d’intervention militaire. Les putschistes, dans une démonstration de défi, ont organisé un rassemblement massif le week-end dernier et ont présenté un nouveau gouvernement jeudi.

Les responsables présents au sommet d’urgence n’ont pas précisé quelles unités étaient désormais mobilisées. L’annonce peut avoir fait référence à la force en attente de la CEDEAO, composée d’environ 2 700 membres et comprenant un bataillon d’infanterie de l’ouest dirigé par le Sénégal et un autre de l’est dirigé par le Nigeria avec une unité logistique composite soutenant les deux.

Pham a déclaré que la déclaration pouvait avoir une signification plus générale, laissant des questions ouvertes sur ce que serait le plan et qui fournirait une telle mission. Le Sénégal, le Bénin et la Côte d’Ivoire sont jusqu’à présent les seuls pays d’Afrique de l’Ouest à avoir déclaré qu’ils fourniraient des troupes pour une telle intervention. Le Nigéria le ferait probablement aussi, mais le plan de Tinubu s’est heurté à l’opposition du parlement nigérian.