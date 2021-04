L’Union des démocrates-chrétiens (CDU) et l’Union chrétienne-sociale (CSU) basée en Bavière – la principale force de la politique allemande pendant plus d’une décennie sous la chancelière Angela Merkel – sont apparemment tombées en disgrâce auprès des électeurs après que la CDU ait choisi le dernier parti de Merkel. successeur à la tête du parti en tant que premier candidat pour les prochaines élections générales de septembre.

La CDU / CSU a perdu six points de pourcentage depuis le 14 avril et a pris du retard sur les Verts, selon un sondage d’opinion réalisé mardi par le Forsa Institute, l’une des principales sociétés d’études de marché et de sondages d’opinion en Allemagne. Le bloc vote actuellement à seulement 21%, soit 11 points de moins que le résultat de ses précédentes élections fédérales en 2017. À cette époque, les 32,9% reçus par le syndicat n’étaient pas non plus considérés comme un résultat particulièrement solide.

Les Verts, cependant, ont apparemment pris de l’ampleur au cours de la semaine dernière. La popularité du parti, qui a également choisi sa propre candidate à la chancelière – Annalena Baerbock – est passée de 23 à 28%, contre seulement 8,9% aux élections de 2017.

Pour la première fois en 40 ans d’histoire, les Verts ont désormais une chance de devenir le parti le plus fort du Parlement allemand, le Bundestag, propulsant potentiellement leur principal candidat à la chancellerie. Les personnalités des candidats pourraient jouer un rôle plus déterminant dans ce résultat, selon le sondage.

Plus de la moitié des Allemands interrogés ont salué la nomination de Baerbock, tandis que le soutien de ses collègues membres du parti se situe à près de 80%, selon les données de l’Institut Forsa.

Moins d’un tiers des personnes interrogées ont soutenu la nomination de Laschet, tandis que son rival pour devenir un choix de la CDU – le chef de l’Union chrétienne-sociale (CSU) d’Allemagne, Markus Soeder – semblait bien mieux s’en tirer. Le chef des alliés bavarois de la CDU bénéficie d’environ 47% du soutien public, selon le sondage. Soeder est encore plus favorisé par les soutiens du syndicat. Quelque 58 pour cent des partisans de la CDU et 88 pour cent de la CSU ont dit qu’ils préféreraient voir Soeder comme candidat à la chancelière.

Les deux tiers des répondants ont déclaré qu’une procédure «Dans laquelle la CSU aurait été impliquée» aurait été plus juste et l’écrasante majorité des partisans de la CDU et de la CSU ont crié au scandale sur le processus de sélection.

Si les Allemands pouvaient élire directement leur chancelier, Baerbock obtiendrait probablement une victoire en obtenant 32% des voix et en laissant Laschet et un autre grand rival – le social-démocrate Olaf Stolz – derrière avec 15% chacun, selon le sondage.

Laschet est connu comme un fidèle fidèle de Merkel et un partisan de l’intégration européenne. Son programme politique, impliquant une nation «De diversité» se battre pour un « monde meilleur » en contrant «Modèles sociaux autoritaires», semble également être conforme à la politique de l’un des plus anciens chanceliers d’Allemagne.

Baerbock, qui a atteint la tête du parti en quelques années, a une histoire de propositions quelque peu controversées. En 2019, elle faisait partie d’un groupe de législateurs cherchant à introduire une clause climatique dans tout futur projet de loi afin de garantir qu’il ne nuirait pas à la lutte mondiale contre le changement climatique.

Le dernier sondage de l’Institut Forsa, commandé par le groupe de médias allemand RTL, était basé sur des entretiens avec 1502 personnes interrogées le 20 avril.

