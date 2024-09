La cave de COA arquitectura combine terre et tôles

Le COA utilise des matériaux locaux pour intégrer la cave à son contexte

COA Arquitectura conçoit la cave Tierra Tinta comme un complexe modulaire qui intègre des matériaux naturels et locaux, reflétant son contexte viticole dans AguascalientesLe projet comprend trois bâtiments et une esplanade événementielle, tous reliés par des couloirs et des jardins paysagers. Les bâtiments comprennent un centre de toilettes avec un entrepôt et une boutique, un restaurant non construit et le établissement vinicole bâtiment qui abrite une salle de dégustation et une cave. Les structures sont disposées en diagonale pour encadrer les vues du paysage environnant, comme le lac, les vignobles et le lointain Cerro del Muerto, tout en créant des espaces clos et abrités.

L’architecture intègre des murs de suelocemento « lâches »terre battue renforcé avec ciment—utilisés comme enceintes indépendantes, carrées ou en forme de C. Les espaces sont entourés de structures légères en métal et en tôle, ressemblant aux bâtiments agricoles que l’on trouve généralement dans les environnements ruraux. Entre les murs et l’esplanade, les espaces ouverts sont aménagés avec une végétation désertique basse, notamment des cactus, des arbustes, des oliviers et des murs en pierre qui servent également de sièges et retiennent les terrasses. La conception de ces éléments fait écho aux motifs géométriques du vignoble, étendant son langage visuel aux zones environnantes.



toutes les images par Atelier César Béjar

Cours et sentiers clos délimitant le domaine viticole Tierra Tinta

À l’arrivée, les visiteurs sont accueillis par une place formée de murs, adossée à une rangée de cactus. équipe d’architectes L’espace a été aménagé de manière à diriger le chemin vers une avenue menant à l’esplanade principale. Le premier bâtiment abrite le noyau des toilettes, où de grandes ouvertures sur toute la hauteur fournissent des points d’entrée aux toilettes. À l’intérieur, une cour de cactus offre un espace de transition avant d’entrer dans la zone d’attente à portique. L’intérieur des toilettes est doté d’écrans en métal et en bois, avec des comptoirs en acier menant à la cour commune. L’intimité est créée par des murs bas en pierre en forme de T, assurant l’isolement tout en préservant l’ouverture.

Le domaine viticole est positionné comme le point central de l’esplanade, avec un mur de 47 mètres de long et de 5 mètres de haut avec une ouverture mince sur toute la hauteur qui indique l’entrée. En entrant, les visiteurs sont accueillis par une cour centrale, à partir de laquelle on peut accéder à la zone de production et à la salle de dégustation. La zone de production est surmontée d’une toiture en acier ondulé en forme de dents de scie, conçue pour attirer la lumière naturelle à travers les fenêtres orientées au nord.



Le domaine viticole Tierra Tinta est un complexe modulaire qui utilise des matériaux locaux pour se fondre dans son environnement viticole

Un cadre rustique et atmosphérique définit la cave et la salle de dégustation

La salle de dégustation est encadrée par deux murs solides et comporte des portes pivotantes de chaque côté, permettant une circulation fluide de la cour à une terrasse en bois en porte-à-faux au-dessus du lac. L’intérieur de la salle de dégustation est fini avec un sol en traverses de train récupérées et un plafond en bois apportant de la chaleur. La pièce est meublée de façon minimaliste, avec une armoire murale, des tables de comptoir et un cylindre en acier qui mène à un escalier en colimaçon descendant dans la cave.

Dans la cave, un chemin en forme de serpent guide les visiteurs dans l’espace, laissant la lumière naturelle derrière elle pour créer une atmosphère dramatique. Sous la zone de production, la cave est soutenue par des colonnes jumelles qui supportent la dalle de béton et les poutres en acier, permettant aux murs de terre provenant de l’excavation de rester exposés. L’espace est conçu à la fois pour la maturation et la dégustation du vin, avec des tonneaux de vin, des rochers humidifiés par l’eau et une armoire à bouteilles qui complète le cadre rustique et atmosphérique.



les trois bâtiments de la cave et l’esplanade événementielle sont reliés par des couloirs et des jardins paysagers



les dispositions diagonales des bâtiments encadrent les vues sur le lac et les vignobles, tout en créant des espaces clos



Les murs en terre, renforcés de ciment, forment des enceintes autonomes dans tout le complexe