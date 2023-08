La caution de Trump dans l’affaire des élections en Géorgie fixée à 200 000 $

L’ancien président américain et candidat à la présidentielle de 2024, Donald Trump, part après avoir pris la parole à l’Iowa State Fair à Des Moines, Iowa, le 12 août 2023.

Un juge a fixé la caution de l’ancien président Donald Trump à 200 000 dollars dans l’affaire pénale de Géorgie l’accusant d’avoir conspiré pour annuler sa perte lors des élections de 2020 dans l’État, a révélé lundi un dossier judiciaire.

Le dépôt, appelé ordonnance de cautionnement par consentement, est intervenu quatre jours avant la date limite pour que Trump et ses 18 autres coaccusés se rendent en Géorgie.

En quittant le bureau du procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, lundi, les avocats de Trump ont déclaré qu’ils avaient « à peu près » finalisé les conditions de la reddition de Trump plus tard cette semaine, selon des journalistes de NBC News sur le terrain à Atlanta.

L’acte d’accusation tentaculaire de Willis accuse Trump et ses coaccusés d’avoir conspiré pour annuler la victoire légitime du collège électoral du président Joe Biden en Géorgie dans le cadre d’un effort plus large pour inverser le résultat des élections nationales.

Trump est accusé de 13 chefs d’accusation de crimes, dont le racket, le complot criminel et le dépôt de faux documents. Il s’agit de la deuxième série d’accusations liées à l’ingérence électorale contre Trump, qui a été inculpé dans quatre affaires pénales distinctes cette année.

Le juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Scott McAfee, a fixé la caution de Trump pour l’accusation de racket à 80 000 $, tandis que les 12 chefs d’accusation restants ont chacun reçu une caution de 10 000 $, selon le dossier du tribunal.

Les ordonnances de cautionnement par consentement des autres coaccusés sont arrivées lundi.

McAfee a fixé une caution de 100 000 $ pour John Eastman, l’avocat pro-Trump qui est accusé de neuf chefs d’accusation dans l’affaire Géorgie.

Kenneth Chesebro, un autre avocat pro-Trump et co-accusé, a vu sa caution fixée à 100 000 dollars pour un chef de racket et six chefs d’association de malfaiteurs.

La caution de Ray Smith a été fixée à 50 000 $, tandis que le juge a fixé une caution de 10 000 $ pour Scott Hall.

