La cause officielle du décès de la reine Elizabeth II dévoilée

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La cause officielle du décès de la reine Elizabeth II a été publiée jeudi.

Le monarque de 96 ans est mort de vieillesse.

Le certificat, publié par National Records of Scotland, indique qu’Elizabeth est décédée au château de Balmoral à Ballater, en Écosse, le 8 septembre à 15 h 10. Le document a été signé par la fille de la reine, la princesse Anne.

Le tombeau de la reine est situé à l’intérieur de la chapelle commémorative du roi George VI, qui fait partie de la chapelle Saint-Georges du château de Windsor.

LE DERNIER LIEU DE REPOS DE LA REINE ELIZABETH II RÉVÉLÉ DANS UNE NOUVELLE PHOTO DU CHÂTEAU DE WINDSOR

La chapelle Saint-Georges a rouvert au public jeudi et des centaines de personnes se sont alignées à l’extérieur de Windsor pour rendre hommage à la reine Elizabeth 10 jours après son inhumation dans la tombe.

La tombe est marquée par une dalle de marbre noir belge sculpté à la main. Le nom de la reine est inscrit sur la pierre du registre dans des incrustations de lettres en laiton, aux côtés des noms de son mari, de sa mère et de son père.

Pour visiter la chapelle, les fans royaux doivent acheter un billet pour le château de Windsor. Le prix pour les adultes est de 26,50 livres (28,75 $) du dimanche au vendredi et de 28,50 le samedi.

Parmi les premiers arrivés se trouvait Anne Daley, 65 ans, de Cardiff, qui est arrivée au château à 7h30, bien avant l’heure d’ouverture de 10h. Elle a également été l’une des premières à faire la queue alors que des dizaines de milliers de personnes ont traversé Westminster Hall pendant quatre jours pour voir la reine allongée en état avant ses funérailles.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Le château semble vide, sombre. Personne n’y vit. Vous savez, vous avez perdu la reine, vous avez perdu le duc, vous avez perdu les corgis”, a déclaré Daly. “C’est comme quand vous avez vendu votre maison et que toute l’histoire a disparu.”

Les funérailles nationales de la reine Elizabeth II ont eu lieu le 19 septembre. Le roi Charles III, le prince Andrew, le prince Edward, la princesse Anne, le prince William et le prince Harry, entre autres membres de la famille royale, ont tous assisté à la multitude d’événements commémoratifs tout au long de la période de deuil royal.

À sa mort, la reine Elizabeth était le chef d’État britannique le plus voyagé et le monarque britannique marié le plus longtemps. Elle avait régné plus longtemps que tout autre monarque de l’histoire britannique, devenant une figure très aimée et respectée au cours de son règne de plusieurs décennies. Elle a atteint le cap des 70 ans sur le trône le 6 février 2022, célébrant avec le Jubilé de platine en juin Pour marquer l’occasion.

Duncan Larcombe, auteur royal et contributeur royal de Fox News, a précédemment noté que l’amour du Royaume-Uni pour Sa Majesté est notamment l’une de ses “plus grandes réalisations”.

“Il y a quelque chose d’assez majestueux et presque mystique dans le fait que la famille royale britannique non seulement existe toujours, mais qu’elle semble toujours être incroyablement aimée et incroyablement pertinente pour la société britannique”, a-t-il déclaré à Fox News Digital. “Et personne n’aurait pu vraiment prédire cela. Je veux dire, c’est peut-être l’une des plus grandes réalisations de la reine Elizabeth à ce stade.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Stephanie Nolasco de Fox News Digital et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.