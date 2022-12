La cause du décès révélée pour quatre enfants décédés dans la tragédie de Solihull alors que l’enquête apprend que le garçon était dans l’eau pendant 30 minutes

QUATRE enfants se sont noyés après être tombés dans un lac gelé, selon une enquête.

Les frères et sœurs Samuel Butler, six ans, et Finlay Butler, huit ans, ont perdu la vie avec leur cousin Thomas Stewart, 11 ans, et Jack Johnson, 10 ans, à Babbs Mill à Solihull, West Midlands, dimanche dernier.

Les frères Finlay et Samuel Butler sont décédés après la tragédie du lac Crédit : Police des West Midlands

Thomas Stewart a également été tiré de l’eau glaciale Crédit : Police des West Midlands

Jack Johnson, 10 ans, est mort héroïquement en essayant de sauver les garçons

Les enfants sont morts à Babbs Mill à Solihull Crédit : Getty

On disait qu’ils “jouaient” sur la glace avant qu’elle ne craque.

Une première audience d’enquête, tenue à Birmingham lundi, a révélé que trois des garçons avaient été secourus après 22 minutes dans l’eau, tandis qu’un quatrième avait été retiré du lac après 31 minutes.

La mort de Finlay, Thomas et Jack a été confirmée lundi tandis que Samuel est décédé à l’hôpital mercredi.

Le coroner principal de Birmingham et de Solihull, Louise Hunt, a décrit les circonstances comme une “tragédie dévastatrice”.

“Je pense, en toute déférence, qu’il est juste de dire qu’ils sont très tristement morts des suites de la noyade.”

Après avoir exposé la cause initiale du décès par noyade, elle a ajouté qu'”aucune autopsie ne serait nécessaire.

Plus tôt, elle a entendu Jack, de Kingshurst, et Thomas, de Shard End, Birmingham, avoir été identifiés par leurs parents au Birmingham Heartlands Hospital, et les deux frères, Finlay et Samuel, également tous deux de Kingshurst, au Birmingham Children’s Hospital.

Elle a également entendu le témoignage de l’inspecteur-détective Jim Edmonds, de la police des West Midlands, qui a salué les “efforts héroïques” des services d’urgence pour sauver les garçons.

Lors d’une veillée au cours du week-end, des centaines de personnes en deuil ont apporté des bougies, des bouquets, des jouets pour enfants et des ballons à la mémoire des jeunes alors qu’ils luttaient pour faire face à l’ampleur de la perte.

La semaine dernière, leurs familles ont rendu un vibrant hommage à leurs “beaux garçons”.

Les parents accablés de chagrin de Sam, Fin et Thomas ont remercié la communauté locale pour leur “soutien écrasant” après l’horreur du week-end dernier.

Dans un communiqué, ils ont déclaré: “En tant que famille, nous sommes dévastés par la perte de nos beaux garçons dans des circonstances aussi tragiques.

“Nous voudrions remercier les services d’urgence pour tout ce qu’ils ont fait pour secourir les garçons et la communauté pour leur soutien, cela a été écrasant.”

Dans un message poignant, le frère aîné de Thomas a écrit : “Je t’aime Tom, grand frère va s’occuper de la famille et je te verrai bientôt.

“Assurez-vous de continuer à vous entraîner sur Warzone et de gagner, d’accord?”

Il a poursuivi en décrivant Thomas comme “une petite âme vivante” avec “un grand cœur pour un si jeune enfant” qui aimait jouer dehors avec ses copains.

Écrivant avant d’apprendre que son jeune cousin Samuel était également décédé, il a déclaré: “Je ne peux pas oublier mon homme dinosaure Fin.

“Il aimait tellement les dinosaures et me montrait toujours de nouvelles choses qu’il avait construites sur Minecraft et toutes les nouvelles choses qu’il avait apprises dessus. Tu vas me manquer petit homme.”

Jack était un rayon de soleil qui ne manquerait jamais de nous faire tous sourire. Cieran Flaherty

La famille a également présenté ses condoléances aux proches de Jack, qui ont plongé dans le lac gelé après avoir repéré les trois en difficulté.

Cieran Flaherty, directeur de Jack à l’école primaire catholique St Anthony, a déclaré que le jeune avait “un cœur d’or”.

“C’était quelqu’un qui vérifiait toujours les autres et s’assurait qu’ils allaient bien”, a ajouté M. Flaherty.

“C’était une joie d’enseigner et un enfant dont nous sommes tous très fiers.

« Un rayon de soleil qui ne manquera pas de nous faire tous sourire.

“Nous ne pouvons que lui dire merci d’avoir égayé nos vies.”

Le Dr Toby Close, directeur associé à l’école Park Hall Academy de Thomas, a déclaré: “Tom était un élève bien-aimé et attentionné avec un vrai caractère qui s’est mis en quatre pour s’occuper de ceux qui l’entouraient.

“Il était un ami farouchement loyal pour tant de personnes dans notre communauté scolaire. Pendant le peu de temps qu’il a passé à Park Hall, sa personnalité extravertie, son énergie et son esprit ont brillé.

“Il nous manquera, s’illuminant chaque jour avec son grand sens de l’humour.

“Il dégageait un amour pour l’apprentissage avec son sourire contagieux et son enthousiasme.”

“Chagrin inimaginable”

Les garçons ont été sortis de l’eau à Babbs Mill après le déclenchement de l’alarme le 11 décembre.

La police et les passants ont pataugé dans l’eau dans une tentative effrénée de les atteindre alors que d’autres enfants offraient des branches et des arbres.

Un officier recrue, sans aucun vêtement spécialisé et ne portant que son uniforme, est entré jusqu’à la taille et a brisé la glace à mains nues.

Les garçons ont été secourus et emmenés au bord de l’eau où les ambulanciers ont commencé la RCR, mais chacun était en arrêt cardiaque.

Fin et Thomas sont décédés peu de temps après leur arrivée à l’hôpital.

Jack, qui ne connaissait pas les trois autres garçons, est décédé quelques heures plus tard et Sam a perdu son combat pour la vie mercredi.

Le surintendant Rich Harris, de la police des West Midlands, a déclaré: “C’est une tragédie au-delà des mots et un chagrin inimaginable pour les familles et les amis des garçons.

“Le soutien de la communauté a été écrasant, non seulement pour les familles endeuillées, mais aussi pour les services d’urgence, pour lesquels nous sommes extrêmement reconnaissants.

“Nos agents resteront dans la zone dans les prochains jours.

“S’il vous plaît, venez nous parler si vous en avez besoin.”

Une veillée aux chandelles pour les garçons décédés à Babbs Mill Lake Crédit : BPM