La cause du décès du petit-fils de Robert De Niro révélée

Le petit-fils de Robert De Niro, Leandro De Niro Rodriguez, est décédé d’une surdose accidentelle de drogue, selon le Bureau du médecin légiste en chef de New York.

Sa cause de décès était due aux « effets toxiques du fentanyl, du bromazolam, de l’alprazolam, du 7-aminoclonazépam, de la kétamine et de la cocaïne », selon le médecin légiste.

Le mode de mort de Rodriguez a été qualifié d’accident.

FEMME LIÉE À LA MORT SUSPECTÉE DE FENTANYL DU PETIT-FILS DE ROBERT DE NIRO ARRÊTÉ

Sofia Haley Marks, 20 ans, a été arrêtée en lien avec la mort de Rodriguez en juillet.

Marks aurait vendu de la drogue à Rodriguez avant qu’il ne soit retrouvé mort le 2 juillet dans son appartement de Manhattan.

LA FILLE DE ROBERT DE NIRO POSTE UN HOMMAGE TRAGIQUE À SON FILS DE 19 ANS: « VOUS N’AVEZ PAS MÉRITÉ DE MOURIR COMME ÇA »

Elle a comparu devant un tribunal fédéral de Manhattan deux semaines plus tard pour trois accusations de stupéfiants fédéraux et a accepté de rester derrière les barreaux jusqu’à ce qu’elle demande une libération sous caution à une date ultérieure.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR VOIR LE POST INSTAGRAM

Les procureurs ont déclaré qu’ils s’opposeraient à une demande de libération.

ROBERT DE NIRO ASSISTE AUX FUNÉRAILLES DU PETIT-FILS LEANDRO, 19 ANS, À NEW YORK

Leandro est le fils de la fille aînée de Robert De Niro, Drena. Drena, 51 ans, est la fille de Diahnne Abbott.

De Niro a adopté Drena quand lui et Diahnne se sont mariés en 1976. Ils ont divorcé 12 ans plus tard en 1988.

Drena a pleuré la perte de son fils sur les réseaux sociaux peu de temps après sa mort.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR VOIR LE POST INSTAGRAM

« Rien de tout cela n’est juste ou juste et mon cœur me fait mal d’une manière que je n’aurais jamais cru possible tout en respirant et en fonctionnant à peine », a-t-elle écrit. « Léo mon chéri je t’aime aujourd’hui comme le premier jour où je t’ai tenu dans mes bras. »

Drena, actrice et cinéaste, a travaillé aux côtés de son fils dans plusieurs projets, dont « A Star is Born ».

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Je suis profondément affligé par le décès de mon petit-fils bien-aimé Leo. Nous apprécions grandement les condoléances de tout le monde. Nous demandons qu’on nous accorde de l’intimité pour pleurer la perte de Leo », a déclaré le Acteur primé aux Oscars a déclaré dans un communiqué partagé avec Fox News Digital.

Drena a ajouté sur les réseaux sociaux : « Le même homme qui est venu nous chercher à l’hôpital quand tu es né nous a conduits au salon funéraire où je t’ai touché et tenu pour la dernière fois. »

« Vous étiez gentillesse, acceptation et amour et je ne peux pas croire que tout cela soit réel. VOUS avez rendu tout supportable et chaque fardeau plus léger. Vous ne méritiez pas de mourir comme ça, mais je ne peux que croire que Dieu avait besoin d’un ange fort et puissant dans leur armée. »

Elle a écrit : « Je te tiens à chaque seconde de chaque instant [in] mon cœur et mes souvenirs jusqu’à ce que je sois à nouveau avec toi. Mon cœur est brisé à jamais. Moi papa et ta famille t’aiment, je t’aime je t’aime à chaque battement de mon cœur qui pleure. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’Associated Press a contribué à ce rapport.