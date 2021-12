La cause du décès du cofondateur de The Whitest Kids U Know, Trevor Moore, révélée

Le médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles a statué la mort plus tôt cette année de comédien, acteur, producteur et groupe de sketches-comédies Les enfants les plus blancs que tu connais co-fondateur Trevor Moore un accident.

Moore est décédé le 6 août après une chute d’un balcon du deuxième étage de sa maison de Los Angeles. Il avait 41 ans.

Le coroner a déclaré dans son rapport que l’accident s’est produit dans la cour de Moore, où il a été retrouvé sur le patio. Il est mort d’un traumatisme crânien contondant. Le rapport a également révélé que la teneur en alcool dans le sang de Moore était bien au-dessus de la limite légale.

Le reportage a déclaré avoir visionné des images de caméras de sécurité montrant que Moore sortait de la résidence et « sautait par-dessus la balustrade ».

En plus d’être membre fondateur de The Whitest Kids U Know, Moore a écrit et réalisé sur la série Disney XD « Marcher the Prank », à propos d’un groupe d’enfants qui font de vraies farces à des personnes sans méfiance. Plus récemment, il a été co-créateur et producteur exécutif de « Just Roll With It » de Disney, une série comique où les acteurs laissent le public choisir. ce qui se passe dans diverses scènes. Il était le créateur et l’hôte de « The Trevor Moore Show » sur Comedy Central.

Moore, né dans le New Jersey, a fondé The Whitest Kids U Know à New York avec Zach Cregger, Sam Brown, Timmy Williams et Darren Trumeter. La troupe a attiré l’attention nationale après avoir remporté le prix du meilleur groupe de croquis au HBO US Comedy Arts Festival en 2006. La même année, ils ont produit leur série éponyme qui a duré cinq saisons sur IFC.