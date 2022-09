La cause du décès du chanteur country Luke Bell révélée

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La cause du décès du chanteur de musique country Luke Bell a été révélée.

Un rapport d’autopsie obtenu par Fox News Digital indique que Bell est décédé d’une surdose de fentanyl. Le mode de décès a été qualifié d’accident.

Le musicien est décédé à Tucson, en Arizona, ont confirmé les autorités policières à Fox News Digital en août. Il avait 32 ans.

Selon le rapport d’autopsie, Bell aurait été retrouvé inconscient par un passant dans une zone ombragée d’un parking. Des accessoires de consommation de drogue ont également été retrouvés.

LE CHANTEUR DE MUSIQUE COUNTRY LUKE BELL RETROUVÉ MORT À 32 ANS

“Compte tenu des circonstances connues entourant ce décès, des antécédents médicaux disponibles et de l’examen des restes, la cause du décès est attribuée à une intoxication au fentanyl”, a écrit le bureau du médecin légiste du comté de Pima dans le rapport. “La manière de mourir est un accident.”

Six jours avant sa mort, Bell a été porté disparu par le blog Saving Country Music. Selon le point de vente, il était en voyage à Tucson avec son ami proche et artiste country Matt Kinman lorsqu’il a soudainement disparu.

Kinman a déclaré: “Nous sommes venus ici en Arizona, pour travailler ici, jouer de la musique, et il est juste parti. Il était à l’arrière du camion. Je suis entré pour manger quelque chose. Je suis sorti et il J’étais descendu du camion et je suis parti.”

Le blog a également noté que Bell souffrait de trouble bipolaire. En août, Kinman a confirmé à Saving Country Music que le natif du Wyoming avait été retrouvé mort non loin de l’endroit où il avait disparu à Tucson.

Selon le point de vente, Bell “cachait une grave bataille contre le trouble bipolaire qu’il n’ébranlerait finalement jamais” et avait disparu plusieurs fois auparavant. Le site Web a indiqué qu’il “se retrouverait dans les hôpitaux, ou parfois incarcéré”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

L’état de Bell s’était apparemment amélioré au cours de la dernière année et demie grâce aux médicaments et au traitement. Cependant, Kinman a déclaré qu’il y avait eu un changement récent dans la médication de Bell, qui, craignait-il, aurait pu contribuer à sa disparition.

Après la mort de Bell, un certain nombre de célébrités ont rendu hommage au chanteur sur les réseaux sociaux et ont souligné la nécessité d’une sensibilisation et d’un soutien accrus en matière de santé mentale.

“La nouvelle du décès de Luke Bell vient d’être annoncée et nous avons le cœur brisé par la nouvelle”, ont écrit en partie Mike et les Moonpies dans une publication sur Facebook.

La famille de Bell a également publié une déclaration, déclarant à Fox News Digital : “Nous avons perdu notre fils, frère et ami bien-aimé et nous avons le cœur brisé”, ont déclaré les proches de Bell.

Ils ont poursuivi : “Luke avait un cœur doux, un esprit vagabond et un don musical qu’il a eu la chance de partager avec nous et avec le monde. Nous sommes très reconnaissants à ses amis et fans d’avoir embrassé Luke et sa musique. Nous voudrions remercier tous les fans, amis et famille de Luke qui ont partagé des histoires et des photos de moments heureux avec lui.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Malheureusement, Luke souffrait d’une maladie mentale, qui a progressé après la mort de son père en 2015. Luke a été soutenu tout au long de sa maladie par une communauté de famille et d’amis aimants.

“Malgré cela, il n’a pas pu recevoir l’aide dont il avait besoin pour soulager sa douleur. Nos pensées vont aux millions de personnes touchées par la maladie mentale qui, comme nous, comprennent la déception dévastatrice d’un système qui échoue constamment à fournir des solutions bienveillantes à ceux qui souffrent”, ajoute le communiqué.

Bell, originaire de Cody, dans le Wyoming, s’est fait connaître pour la première fois sur la scène de la musique country en 2014 avec la sortie de son premier album “Don’t Mind If I Do”. Il a été signé sur le label Thirty Tigers en 2016 et a gagné en reconnaissance après avoir sorti son deuxième album éponyme plus tard cette année-là.

Au cours de sa carrière, Bell a travaillé avec Price, Alabama Shakes et Langhorne Slim et a interprété des machines à sous pour Willie Nelson, Dwight Yoakam, Nitty Gritty Dirt Band et Hayes Carll, selon The Boot.

Ashley Hume de Fox News a contribué à ce rapport.