La cause du décès de Tyler Christopher confirmée | Divertissement

La cause du décès de l’ancienne star de “General Hospital”, Tyler Christopher, a été confirmée.

La star du feuilleton américain – qui était surtout connu pour avoir joué Nikolas Cassadine dans le feuilleton télévisé de longue date d’ABC – est décédé à son domicile de San Diego en octobre.

Alors que la star de “General Hospital”, Maurice Beard, avait précédemment déclaré que Tyler était décédé suite à un “événement cardiaque”, il a maintenant été révélé qu’il souffrait d’une “asphyxie positionnelle due à une intoxication alcoolique aiguë”, selon un rapport du bureau du médecin légiste obtenu par TMZ. .

L’athérosclérose des artères coronaires, une affection dans laquelle la plaque peut s’accumuler dans les artères, a également été incluse comme facteur contributif.

Selon le rapport du Medican Examiner, Tylier a étouffé en raison de la position dans laquelle il se trouvait alors qu’il était en état d’ébriété et sa mort a été jugée accidentelle.

La star de la télévision a lutté contre l’abus d’alcool et, en 2019, il a été arrêté et accusé d’ivresse publique, pour laquelle il a plaidé coupable.

Tyler était sur « GH » de 1996 à 2016. Il a également remporté un Daytime Emmy pour son interprétation de Stefan DiMera dans « Days of Our Lives ».

Tyler a été marié à la star de « Desperate Housewives », Eva Longoria, 48 ans, de 2002 à 2004.

Il était auparavant fiancé à sa co-star de “General Hospital”, Vanessa Marcil, et sortait avec Natalia Livingston.

Tyler laisse dans le deuil ses deux enfants.

Après le décès de l’acteur, Beard a écrit dans un hommage Instagram à son ami : « C’est avec une grande tristesse que nous partageons la nouvelle du décès de Tyler Christopher. Tyler est décédé ce matin des suites d’un accident cardiaque dans son appartement de San Diego. Tyler était un individu vraiment talentueux qui illuminait l’écran dans chaque scène qu’il jouait et aimait apporter de la joie à ses fidèles fans grâce à son jeu d’acteur. Tyler était une âme douce et un merveilleux ami pour tous ceux qui le connaissaient. Tyler était un défenseur d’une meilleure santé mentale et d’un meilleur traitement contre la toxicomanie et parlait ouvertement de ses luttes contre la dépression bipolaire et l’alcool. Nous sommes plus que dévastés par la perte de notre cher ami et prions pour ses enfants et son père.

Le producteur exécutif de la série, Frank Valentini, a déclaré à Deadline : « J’ai le cœur brisé par la nouvelle du décès de Tyler Christopher. Il était gentil, un acteur incroyable et un ami cher, adoré de notre famille GH et des fans de Nikolas Cassadine. Au nom de tout le monde à l’Hôpital général, nos plus sincères condoléances vont à ses proches pendant cette période difficile.