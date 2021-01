La cause du décès de Tanya Roberts a été confirmée comme une infection des voies urinaires qui s’est propagée à ses organes.

L’ancienne Bond Girl est décédée lundi à l’âge de 65 ans à l’hôpital Cedars-Sinai de Los Angeles, quelques heures seulement après que son agent Mike Pingel a annoncé par erreur son décès.

Pingel a maintenant déclaré dans un communiqué: « Le cœur lourd, je peux confirmer la mort de Tanya Roberts (65 ans) hier soir le 4 janvier 2021 vers 21h30 PT au Cedars-Sinai Medical Center à Los Angeles, Californie.

«Son partenaire domestique de 18 ans, Lance O’Brien, a reçu l’appel téléphonique du Cedars-Sinai Medical Center hier soir à leur domicile confirmant son décès.











«La cause du décès de Roberts était due à une infection des voies urinaires qui s’est propagée aux reins, à la vésicule biliaire, au foie, puis à la circulation sanguine.

« Aujourd’hui, le 5 janvier 2021 à 10h00, heure du Pacifique, O’Brien a récupéré les effets personnels de Roberts au Cedars-Sinai Medical Center. »

Il a ajouté: « Roberts était un activiste des droits des animaux. Au lieu de fleurs, ils demandent que des dons soient donnés au nom de Roberts à l’ASPCA.











« Un mémorial en ligne pour Tanya Roberts sera annoncé sous peu. La famille demande la confidentialité alors qu’elle pleure sa mort. »

Tanya était à l’hôpital depuis la veille de Noël après s’être effondrée en promenant ses chiens.

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital de Los Angeles et mise sous respirateur.









Son agent a confirmé qu’elle était décédée lundi, mais a annoncé plus tard qu’elle était toujours en vie à l’unité de soins intensifs, avant de confirmer qu’elle était décédée.

Lance a depuis révélé que les médecins avaient déclaré qu’elle allait mieux avant d’être transportée en soins intensifs.

Il a dit qu’il « s’était effondré » après avoir quitté sa chambre d’hôpital où elle était décédée.











Lance a déclaré: « C’était tôt le matin, six heures du matin, et ils disent: » OK, elle va mieux, nous lui avons donné du sucre dans le sang parce que son taux de sucre était bas et elle répond. «

«Alors je pense que ça va être un événement de courte durée, la prochaine chose que je sais qu’elle va à l’hôpital à l’urgence, tu ne peux pas lui rendre visite, tu ne peux pas lui parler parce qu’elle est sous respirateur.

«Je n’ai pas pu la voir, ils m’ont laissé aller la voir deux jours plus tôt, dimanche ou autre, et je vais là-bas.











«Elle s’est levée plusieurs fois, a ouvert les yeux, ces beaux yeux, elle répond, elle répond, elle répond, et ils m’ont dit que c’était juste un réflexe.

«Puis environ 90 secondes plus tard, ses yeux sont revenus dans sa tête et elle était sortie et j’étais juste hors de moi.

«Je suis rentré dans l’ascenseur, je ne savais pas où j’étais.











«Mon halètement, j’étais bouleversé, mon haletant.

«Je viens de dire au revoir à Tanya. C’était fini, je me suis juste évanoui.

Au cours de ses trois décennies de carrière, Tanya a fait de nombreuses apparitions dans des films et des émissions de télévision et a posé pour Playboy.









Elle est peut-être mieux connue pour avoir joué Midge, la «maman chaude» de Donna Pinciotti, dans la sitcom That 70s Show.

Elle était également Bond girl Stacey Sutton aux côtés de Roger Moore dans A View to a Kill en 1958 et a joué dans la cinquième et dernière saison de Charlie’s Angels entre 1980 et 1981.

Repose en paix.