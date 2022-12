La cause du décès de Stephen ‘tWitch’ Boss confirmée par le coroner

L’épouse et compagne de la star décédée Donc tu penses pouvoir danser alun, Allison Holker Boss, a également partagé une déclaration après la mort de Boss.

“C’est avec le cœur le plus lourd que je dois partager que mon mari Stephen nous a quittés”, a déclaré Allison dans un communiqué à PERSONNES. “Stephen a illuminé chaque pièce dans laquelle il est entré. Il valorisait la famille, les amis et la communauté par-dessus tout et diriger avec amour et lumière était tout pour lui. Il était l’épine dorsale de notre famille, le meilleur mari et père, et une source d’inspiration pour ses fans.

Elle a poursuivi: “Dire qu’il a laissé un héritage serait un euphémisme, et son impact positif continuera de se faire sentir. Je suis certain qu’il ne se passera pas un jour sans que nous honorions sa mémoire. Nous demandons l’intimité pendant cette période difficile pour moi et surtout pour nos trois enfants.

Allison a conclu son message en ajoutant un message pour son mari, écrivant: “Stephen, nous t’aimons, tu nous manques et je garderai toujours la dernière danse pour toi.”