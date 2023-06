La cause du décès de Ray Liotta révélée un an plus tard Mopays.com

Voir la galerie







Ray Liotta, connu pour ses rôles dans « Les Affranchis », « Marriage Story » et « Cocaine Bear », est décédé à 67 ans en 2022.

Le rapport d’autopsie officiel a été publié un an après la mort de l’acteur, citant la cause du décès comme étant une maladie cardiovasculaire.

Le représentant de Ray Liotta a confirmé à HollywoodLife qu’il était décédé paisiblement dans son sommeil.

Les fans et les amis ont enfin une fermeture après le célèbre acteur Ray Liotta est décédé à l’âge de 67 ans le 26 mai 2022. Un an plus tard, en mai 2023, la cause du décès a été révélée : la cause du décès de Ray a été considérée comme une insuffisance respiratoire, un œdème pulmonaire, c’est-à-dire du liquide dans ses poumons, ainsi que insuffisance cardiaque aiguë, TMZ rapports. Les documents officiels d’autopsie notent également que Ray souffrait d’athérosclérose. L’athérosclérose est une accumulation de plaque dans les parois des artères, qui peut entraîner un caillot sanguin et d’autres problèmes, selon le Clinique Mayo.

Suite à l’annonce de son décès, son représentant a déclaré HollywoodLa Vie il « est décédé dans son sommeil » pendant la nuit. Il est décédé alors qu’il était en tournage en République dominicaine Eaux dangereuses. Sa fiancée, Jacy Nittoloétait à ses côtés quand il est mort, par Page 6. Ray et Jacy ont annoncé leurs fiançailles en décembre 2020. Ray a laissé une fille, Karenqu’il a partagé avec son ex-femme Michelle Grâce.

Ray a commencé sa carrière d’acteur en 1978 lorsqu’il a décroché une place dans le feuilleton Un autre monde comme Joey Perrini. Il a fait ses débuts dans son premier film en tant que Joey Perrini en 1983 La dame solitaire. À peine trois ans plus tard, il a été nominé aux Golden Globes pour son rôle dans le film de 1986. Quelque chose de sauvage. Il a ensuite eu une illustre carrière cinématographique, jouant dans des succès au box-office tels que ceux de 1989. Champ de rêvesannées 1990 Affranchis contraire Robert de niro et Joe Pesciet 2002 Narc. En 2005, Ray a remporté un Primetime Emmy du meilleur acteur invité dans une série dramatique pour son rôle de Charlie Metcalf en 1994 dans Urgences. Il a joué des rôles d’invité dans plusieurs autres émissions de télévision populaires, telles que Les Simpsons, Gars de la familleet Hannah Montana.

Peu de temps avant la mort de Ray, il avait travaillé sur une myriade de projets. Ses projets de 2022 comprenaient le film Soldat brisé et la série télévisée Oiseau noir. Il venait également de boucler Ours cocaïnedirigé par Elizabeth Banks. En 2020, il a notamment remporté un Indie Spirit Award pour son travail sur Histoire de mariage. Il avait plusieurs autres projets en cours au moment de sa mort.

Dans une interview de 2021, Ray a admis un regret qu’il avait à propos de sa carrière: choisir ses pièces «un peu trop précieusement», par Correction numérique. « Si j’ai joué un méchant, alors je veux jouer un bon gars, puis après un moment, vous dites simplement quelle est la meilleure partie. Vous faites deux méchants d’affilée, tant pis », a déclaré le père d’un enfant à la chaîne.

Ray est né dans le New Jersey en décembre 1954 et a été adopté alors qu’il était bébé. Il était notoirement privé de sa vie personnelle.

