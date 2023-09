La cause du décès de quatre membres musulmans d’une famille heurtés par un camion à London, en Ontario, était un « traumatisme multiple », ont déclaré les jurés

Attention : cette histoire contient des détails troublants.

La cause du décès des quatre membres d’une famille musulmane tués après avoir été heurtés par une camionnette à London, en Ontario, le 6 juin 2021, était un « traumatisme multiple ».

Lors du procès de Nathaniel Veltman, 22 ans, les jurés de la Cour supérieure de l’Ontario à Windsor ont appris mercredi que les avocats de la défense et de l’accusation s’accordent sur la façon dont les Afzaal sont morts et que l’accusé conduisait le camion qui les a heurtés.

La salle d’audience est restée silencieuse lors d’une lecture des faits par Sarah Shaikh, l’une des procureures. C’est la troisième semaine de procédure dans ce qui devrait durer huit semaines.

Yumnah Afzaal, 15 ans, ses parents Madiha Salman, 44 ans, et Salman Afzaal, 46 ans, et la matriarche de la famille Talat Afzaal, 74 ans, ont été tués alors qu’ils se promenaient avec un garçon de neuf ans, qui a survécu.

« Talat Afzaal est probablement mort sur le coup », a déclaré Shaikh. « Elle a subi des blessures contondantes à la tête, au torse et aux extrémités, avec des fractures et une hémorragie interne. La cause de son décès est un traumatisme multiple. »

L’accusé a été arrêté dans les heures qui ont suivi l’attaque. Il est accusé de quatre chefs de meurtre au premier degré, d’un chef de tentative de meurtre et de terrorisme, et a plaidé non coupable.

Veltman a déclaré à la police après son arrestation qu’il avait ciblé la famille parce qu’elle était musulmane, une décision qu’il a prise parce qu’elle portait des vêtements traditionnels pakistanais, selon des preuves présentées précédemment lors du procès.

Les procureurs affirment qu’il était motivé par une idéologie d’extrême droite et qu’il avait planifié l’attaque.

Salman Afzaal et Madiha Salman ont également subi des blessures contondantes à la tête, au torse et aux extrémités, ainsi que des fractures et des hémorragies internes, a appris le tribunal. Les blessures contondantes de Yumnah Afzaal concernaient principalement le torse, ainsi que des fractures et des hémorragies internes.

Le jury a déjà appris que la pédale d’accélérateur de la camionnette avait été comprimée à 100 pour cent lorsqu’elle a heurté la famille.

Un agent sur les lieux de la reddition contre-interrogé

Plus tôt mercredi, Const. Sarah Cochrane, qui a commencé à témoigner mardi, a été contre-interrogée par l’avocat de la défense Christopher Hicks.

Cochrane est le policier de Londres qui a croisé l’accusé pour la première fois dans le stationnement du centre commercial Cherryhill Mall, où il s’est rendu.

Elle a dit à Hicks qu’elle avait fouillé l’accusé même si un policier était arrivé peu de temps après elle parce qu’elle s’inquiétait de ce que le suspect pourrait faire.

« Je ne voulais pas permettre un changement dans la dynamique de ce qui se passait », a-t-elle déclaré. « S’il avait eu une arme, il aurait pu utiliser cette arme ou il aurait pu se lever et s’enfuir. »

Le reste de la journée a été consacré à des débats juridiques en dehors de la présence du jury. Ces arguments sont couverts par une ordonnance de non-publication.

Le procès se poursuit jeudi.