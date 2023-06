La cause du décès de Nicola Bulley révélée alors que l’enquête apprend que la mère disparue était vivante lorsqu’elle est entrée dans l’eau

DISPARUE Nicola Bulley est décédée des suites d’une noyade et était vivante lorsqu’elle est entrée dans l’eau, selon une enquête entendue aujourd’hui.

La mère de deux enfants, âgée de 45 ans, a été vue pour la dernière fois à St Michael’s on Wyre, Lancashire, le 27 janvier.

Nicola Bulley a disparu en janvier après avoir déposé ses enfants à l’école Crédit : PA

La disparition de Nicola a déclenché une frénésie sur les réseaux sociaux alors que des goules sont descendues sur le village pour résoudre le mystère.

Tragiquement, son corps a été retrouvé dans la rivière le 19 février, trois semaines après sa disparition.

La maman de deux enfants a dû être identifiée grâce à ses dossiers dentaires après la triste découverte.

Une enquête complète sur la mort de Nicola a été ouverte aujourd’hui au County Hall de Preston.

La pathologiste du ministère de l’Intérieur, le Dr Alison Armour, qui a effectué l’autopsie, a indiqué que la cause de son décès était la noyade.

L’experte a déclaré qu’elle croyait que Nicola était en vie lorsqu’elle est entrée dans l’eau et a confirmé qu’il n’y avait aucun signe qu’elle avait été agressée avant sa mort et aucune indication de l’implication d’un tiers.

Le Dr Armour a déclaré que l’examen interne avait révélé des « signes classiques » d’asphyxie, qui se produisent lorsque le corps est privé d’oxygène, mais qu’il n’y avait aucun signe de traumatisme au cou de Nicola.

Le tribunal a également été informé que « des taches et des fragments de saleté » avaient été trouvés dans la gorge de Nicola et qu’il y avait de l’eau dans et autour de ses poumons, qui sont des « caractéristiques typiques » observées lors d’une noyade.

Nicola avait également plusieurs ecchymoses sur son corps – y compris sur son bras droit – et des « niveaux thérapeutiques » d’un bêta-bloquant dans son système.

L’enquête de deux jours entendra demain les témoignages du partenaire de Nicola, Paul Ansell, et de sa sœur Louise Cunningham, qui sont tous deux répertoriés comme témoins.

Ils ont suivi les débats depuis le premier rang du tribunal aux côtés des parents de Nicola, Ernest et Dot Bulley.

Le coroner Dr James Adeley leur a dit: « Je suis désolé que vous assistiez au tribunal dans ces circonstances.

« Vous avez mes plus sincères condoléances et je vous serais reconnaissant de transmettre cela aux enfants qui ne sont pas au tribunal pour des raisons évidentes. »

La conseillère hypothécaire Nicola a disparu sans laisser de trace après avoir déposé ses deux filles, âgées de six et neuf ans, à l’école.

Sa disparition a saisi la nation après qu’il a été révélé que son téléphone portable avait été retrouvé sur un banc au bord de la rivière toujours connecté à une conférence téléphonique de travail.

L’épagneul springer de Nicola, Willow, a également été découvert – mais il n’y avait toujours aucune trace de la mère de deux enfants.

La police du Lancashire a refusé de renoncer à leur « principale hypothèse de travail » selon laquelle elle est tombée dans la rivière.

Mais la famille de Nicola, y compris son partenaire Paul, a déclaré qu’elle ne croyait pas à la théorie et a exhorté les gens à continuer à chercher.

Ils ont également embauché l’expert en plongée Peter Faulding, qui a utilisé un équipement sonar de 50 000 £ pour parcourir l’eau.

Plus tard, il s’est retiré de la chasse, disant qu’il ne croyait pas que Nicola était dans la rivière car elle aurait pu « se lever » si elle était tombée dedans.

La pression monte maintenant sur la police du Lancashire suite à la disparition de Nicola après une série de gaffes lors de l’enquête.

Le corps de la mère a été retrouvé par deux promeneurs de chiens à moins d’un mile de l’endroit où elle a été vue pour la dernière fois malgré une recherche « extrêmement complexe et très émotionnelle ».

Chronologie de la disparition de Nicola 27 janvier : 8h26- Nicola quitte son domicile avec ses enfants 8h40- La maman dépose les enfants à l’école et a une brève conversation avec un autre parent. 8h43 – Nicola a marché le long du chemin au bord de la rivière Wyre vers la porte / banc dans le champ inférieur, après avoir déposé ses enfants à l’école 8h47 (environ) – Un promeneur de chiens – quelqu’un qui connaît Nicola – l’a vue se promener dans le champ inférieur avec son chien. Leurs deux chiens ont brièvement interagi avant que le témoin ne quitte le terrain par le chemin de la rivière 8h53 – Elle a envoyé un e-mail à son patron 8h59- Nicola a envoyé un message à un ami 9h01 – Elle s’est connectée à un appel Teams 9h10 (environ) – Un témoin – quelqu’un qui connaît Nicola – l’a vue sur le terrain supérieur promener son chien, Willow. Des travaux sont en cours aujourd’hui pour établir exactement quelle heure il était. 9.20- Son téléphone était de retour dans la zone du banc 9h30 – L’appel des équipes est terminé mais Nicola est resté connecté 9h33 (environ) – Le téléphone portable de Nicola et Willow ont été retrouvés sur un banc au bord de la rivière par un autre promeneur de chiens.

La force a également été critiquée pour avoir divulgué des détails douloureusement personnels sur la lutte de Nicola contre l’alcool et la périménopause.

Ils ont confirmé qu’elle avait des « vulnérabilités » au moment de sa disparition et qu’elle était une personne disparue à haut risque.

La ministre de l’Intérieur Suella Braverman et le Premier ministre Rishi Sunak faisaient partie des responsables qui se demandaient pourquoi l’information avait été révélée.

Le chien de garde de la police a également lancé une enquête sur un « contrôle de bien-être » effectué au domicile de Nicola à peine 17 jours avant sa disparition.

Un indépendant examen est également en cours sur le traitement de l’affaire par la force après avoir été ordonné par le commissaire à la police et au crime du Lancashire, Andrew Snowden.

Nicola a été vue pour la dernière fois en train de promener son chien Willow Crédit : PA

Elle était sur un appel de travail quand elle a disparu Crédit : PA

Le partenaire de Nicola, Paul Ansell, faisait partie de ceux qui doutaient de la « théorie » de la police Crédit : Nicholas Razzell