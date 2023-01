La cause du décès de Lisa Marie Presley reportée alors que l’enquête se poursuit

La cause du décès de Lisa Marie Presley a été reportée.

Son corps a été examiné par le médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles samedi, Fox News Digital peut le confirmer. L’agent d’information du bureau du médecin légiste-coroner a expliqué ce que cela signifie lorsqu’une cause de décès a été différée.

“Après une autopsie, la cause du décès n’a pas été déterminée et le médecin légiste demande une enquête plus approfondie sur le décès, y compris des études supplémentaires”, a déclaré Sarah Ardalani à Fox News Digital.

“Une fois les tests/études revenus, le médecin évalue à nouveau le cas et détermine la cause du décès.”

Presley a été déclaré mort jeudi à 17h08 à l’hôpital West Hills, a confirmé Fox News Digital.

La fille unique de Elvis et Priscilla Presley , Lisa Marie avait 54 ans au moment de sa mort. Elle laisse dans le deuil sa mère et ses trois filles – Riley, Harper Vivienne et Finley.

“Priscilla Presley et la famille Presley sont choquées et dévastées par la mort tragique de leur bien-aimée Lisa Marie. Ils sont profondément reconnaissants du soutien, de l’amour et des prières de chacun, et demandent l’intimité pendant cette période très difficile”, a déclaré le représentant de Priscilla dans une déclaration à Fox News Digital.

Presley a été transporté jeudi à l’hôpital de Los Angeles après que les adjoints du shérif ont répondu à un “appel sans respiration” du domicile du musicien à Calabasas.

Sa mère a été vue entrant dans la salle d’urgence peu de temps après l’arrivée de Presley au centre médical.

Priscilla a écrit sur les réseaux sociaux à l’époque: “Ma fille bien-aimée Lisa Marie a été transportée d’urgence à l’hôpital. Elle reçoit maintenant les meilleurs soins. Veuillez la garder, ainsi que notre famille, dans vos prières. Nous ressentons les prières du monde entier et demandons pour la confidentialité pendant cette période.”

Un mémorial public en l’honneur de la vie de Presley aura lieu à Graceland dimanche.

“Riley, Harper, Finley et Priscilla sont reconnaissants du soutien, des vœux et de l’effusion d’amour en l’honneur de leur bien-aimée Lisa Marie”, a confirmé un représentant à Fox News Digital dans un communiqué.

“Un service commémoratif public a été organisé sur la pelouse de Graceland à 9h00 le dimanche 22 janvier à Memphis. Veuillez visiter www.graceland.com pour plus d’informations. Au lieu de fleurs, la famille encourage tous ceux qui le souhaitent d’envoyer quelque chose pour le faire sous la forme d’un don à la Elvis Presley Charitable Foundation”, poursuit le communiqué.

Le père de Presley, Elvis, décédé en 1977 d’un arrêt cardiaque, et son fils Benjamin Keough, décédé par suicide en 2020, sont tous deux enterrés à Graceland.

Janelle Ash de Fox News Digital a contribué à ce rapport.