La cause du décès de l’icône de la musique Jimmy Buffett révélée

La cause du décès de Jimmy Buffett a été révélée.

Le chanteur légendaire « luttait contre le cancer de la peau à cellules de Merkel depuis quatre ans », selon une nécrologie officielle de la star publiée sur son site Internet. Le carcinome à cellules de Merkel est une maladie très rare dans laquelle des cellules malignes (cancer) se forment dans la peau, selon le Institut national du cancer. Le site indique que « l’exposition au soleil et un système immunitaire faible peuvent affecter le risque de carcinome à cellules de Merkel ».

La nécrologie indiquait que Buffett « a continué à se produire pendant son traitement, jouant son dernier spectacle, une apparition surprise à Rhode Island, début juillet ».

LE MUSICIEN LÉGENDAIRE JIMMY BUFFETT MORT À 76 ANS

L’icône de « Margaritaville » est décédée le 1er septembre à son domicile de Sag Harbor, Long Island. Il avait 76 ans.

Il est mort paisiblement entouré de sa famille, de ses amis, de sa musique et de ses chiens, selon un communiqué publié sur son site Internet et ses comptes de réseaux sociaux.

« Il a vécu sa vie comme une chanson jusqu’à son dernier souffle et il manquera au-delà de toute mesure à tant de personnes », indique le communiqué.

Buffett laisse dans le deuil son épouse depuis 46 ans, Jane Slagsvol, et ses trois enfants : Savannah, Sarah et Cameron.

LA VIE DE JIMMY BUFFETT EN PHOTOS

Ses amis et fans célèbres ont publié des hommages à l’auteur-compositeur-interprète sur les réseaux sociaux après l’annonce de sa mort.

Elton John a rendu hommage à Buffet sur ses réseaux sociaux en écrivant : « Jimmy Buffett était un artiste unique et précieux. Ses fans l’adoraient et il ne les a jamais laissé tomber. C’est la plus triste des nouvelles. Un homme charmant parti bien trop tôt. »

« Les condoléances de David et moi à Jane et à la famille », a-t-il ajouté, faisant référence à Jane, l’épouse de Buffett, et à leurs trois enfants.

ELTON JOHN ET BRIAN WILSON DES BEACH BOYS DIRIVENT DES HOMMAGES DE CÉLÉBRITÉ AU DÉCÈS JIMMY BUFFETT : « UNIQUE ET TRÉSORÉ »

Brian Wilson des Beach Boys a partagé un message simple en train de lire « Amour et Miséricorde » sur son compte X.

Mike Love, membre des Beach Boys, a rendu hommage à la star, se souvenant d’avoir joué avec lui sur scène il y a plusieurs années.

« Votre musique a apporté de la joie à tant de gens, moi y compris. C’était toujours un plaisir lorsque nos chemins se croisaient et que nous pouvions partager la scène ensemble. Je garderai très cher notre temps passé ensemble sur scène, en particulier vous chantant ‘Kokomo’ avec nous », a écrit Love.

John Stamos a partagé un clip d’une représentation de « Kokomo » avec Buffett et Love, écrivant: « Repose-toi bien, Jimmy. Merci de nous avoir tous appris à vivre pleinement la vie. Quelle perte. »

Blake Shelton a partagé un souvenir des coulisses de son travail sur sa série « Barmageddon » avec la défunte icône.

« Le cœur brisé ce matin en apprenant le décès de Jimmy Buffett. Quel talent et quel homme incroyables. Ses chansons vivront pour toujours. Je parie que la plupart d’entre vous ne savent pas qu’il a écrit pour moi la chanson thème de @BarmageddonUSA. Il y a 2 ans. Je lève aujourd’hui un verre au Fils d’un fils de Navigateur. »

La star de « Top Gun : Maverick » Miles Teller a partagé une citation de Buffett accompagnée d’une photo de lui-même et de « la légende ». « Je ne peux pas changer la direction du vent, mais je peux ajuster mes voiles pour toujours atteindre ma destination », écrit-il.

Buffett a sorti plusieurs incontournables de la culture pop dans les années 1970 et 1980, dont le hit de 1977 « Margaritaville », « Come Monday », « Cheeseburger in Paradise », « Changes in Latitudes, Changes in Attitudes », « A Pirate Looks at Forty » et » Moustache fine au crayon.

Landon Mion et Elizabeth Stanton de Fox News Digital ont contribué à ce rapport.