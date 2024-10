La cause du décès de Liam Payne révélée lors d’une autopsie préliminaire

Le chanteur pop et ancienne star des One Direction Liam Payne est décédé des suites de multiples traumatismes et d’une hémorragie interne et externe après être tombé du balcon du troisième étage d’un hôtel de Buenos Aires, ont annoncé jeudi des responsables argentins.

Le Bureau national du procureur pénal et correctionnel d’Argentine a déclaré dans un communiqué déclaration en espagnol que les autorités ont trouvé dans la chambre de Payne des substances qui semblaient être des drogues en plus des preuves de consommation d’alcool et de stupéfiants.

Les enquêteurs ont interrogé cinq témoins – trois employés d’hôtel et deux femmes – pour créer une chronologie des dernières heures de Payne, selon le communiqué. Les témoins se trouvaient avec Payne dans sa chambre d’hôtel plus tôt mercredi, mais avaient quitté la propriété au moment où il est tombé, selon la police.

Payne est décédé mercredi soir, a confirmé Alberto Crescenti, chef du système médical d’urgence de l’État, aux médias locaux. Le chanteur britannique a succombé aux blessures qu’il a subies lors de la chute, sans aucune chance de réanimation, a déclaré Crescenti en espagnol. Il avait 31 ans.

L’incident fait l’objet d’une enquête comme étant une « mort douteuse », protocole typique en Argentine, ont annoncé jeudi des responsables. Payne semblait être seul et sous l’influence de drogues lorsqu’il est tombé, indique le communiqué. La police locale qui a inspecté sa chambre d’hôtel a constaté « divers objets et meubles détruits », dont un écran de télévision brisé, en plus de la drogue et de l’alcool, a-t-il ajouté.

Les médecins légistes ont demandé un rapport toxicologique, avec les résultats attendus dans le futur, et les experts légistes n’ont trouvé aucune preuve de blessures défensives ou d’acte criminel, indique le communiqué.

Pablo Policicchio, porte-parole du ministère de la Sécurité de la municipalité de Buenos Aires, a déclaré mercredi que Payne « s’était jeté du balcon de sa chambre ». Il a déclaré que la police avait été dépêchée à l’hôtel en réponse à un appel d’urgence concernant un « homme agressif qui pourrait être sous l’influence de drogues ou d’alcool ». À leur arrivée, la police a entendu un bruit sourd et a trouvé le corps de Payne dans la cour de l’hôtel, a déclaré Policicchio.

La police se rassemble devant un hôtel de Buenos Aires où Liam Payne a été retrouvé mort mercredi après être tombé du balcon du troisième étage. (Natacha Pisarenko / Associated Press)

Le bureau du procureur a déterminé, à partir de la position du corps de Payne et des blessures qu’il a subies, qu’il « n’a pas adopté une posture réflexive pour se protéger et qu’il pourrait être tombé dans un état d’inconscience semi-ou totale », ont ajouté les responsables dans le communiqué de jeudi. Le corps du musicien a été transporté à la morgue, où les médecins ont pratiqué une autopsie entre 21h45 et 23h05 mercredi, heure locale.

Payne est décédé deux semaines après son arrivée en Argentine pour assister au concert du 2 octobre de son collègue chanteur des One Direction, Niall Horan. Il avait voyagé avec sa petite amie Kate Cassidy, mais elle a quitté l’Argentine plus tôt cette semaine.

Payne, connu parmi les fans des One Direction comme un membre plus discret du groupe, était surtout connu pour son rôle dans le phénomène mondial « What Makes You Beautiful » et « Story of My Life ». Il s’est produit aux côtés de Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik et Harry Styles. En 2016, un an après le départ de Malik du groupe, One Direction prend une pause pour une durée indéterminée tandis que ses membres poursuivent une carrière solo.

Payne a sorti son premier single, « Strip That Down », avec le rappeur Quavo en 2017 et a ensuite collaboré avec des artistes dont French Montana, Ed Sheeran et Charlie Puth. Ses sorties solo incluent « Bedroom Floor » et son plus récent single, « Teardrops », sorti en mars. « LP1 », sorti en décembre 2019, était le seul album solo de Payne.

Le chanteur a parlé ouvertement de ses problèmes de toxicomanie, détaillant un séjour de 100 jours en cure de désintoxication dans un Vidéo YouTube de juillet 2023.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.