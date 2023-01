La cause du décès de Leslie Jordan révélée

La cause du décès de Leslie Jordan a été révélée.

L’acteur de 67 ans est décédé d’un “dysfonctionnement cardiaque soudain” le 24 octobre, a confirmé jeudi le bureau du médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles.

Selon le rapport du coroner, la “maladie cardiovasculaire artérioscléreuse” a été répertoriée comme cause secondaire. La manière de mourir était jugée naturelle.

Les “Volonté et grâce” L’acteur est décédé à la suite d’un accident de voiture à Hollywood en octobre et a été “déclaré mort sur les lieux”, a précédemment confirmé Sarah Ardalani, responsable de l’information publique du département du médecin légiste du comté de Los Angeles, à Fox News Digital.

Jordan était sobre depuis plus de deux décennies au moment de sa mort, et les tests de toxicologie n’ont trouvé ni alcool ni drogue dans son corps.

À l’époque, un officier a déclaré que les autorités avaient répondu à une “urgence médicale” peu avant 9 heures. L’incident de la circulation s’est produit à l’intersection du boulevard Cahuenga et de la rue Romaine lorsqu’un véhicule qui aurait été conduit par Jordan a heurté un mur.

“Le monde est définitivement un endroit beaucoup plus sombre aujourd’hui sans l’amour et la lumière de Leslie Jordan”, a partagé son agent, David Shaul, dans une déclaration à Fox News Digital à l’époque. “Non seulement il était un méga talent et une joie de travailler, mais il a fourni un sanctuaire émotionnel à la nation à l’un de ses moments les plus difficiles.”

Shaul a ajouté : “Ce qui lui manquait en taille, il l’a compensé en générosité et en grandeur en tant que fils, frère, artiste, comédien, partenaire et être humain. Savoir qu’il a quitté le monde au plus fort de sa vie professionnelle et personnelle est la seule consolation que l’on puisse avoir aujourd’hui.”

L’acteur comique avait été co-vedette de l’émission “Call Me Kat” de Mayim Bialik à sa mort, et la production de l’émission FOX a été interrompue à la suite de sa mort.

À l’époque, Bialik a publié une déclaration qui disait: “Leslie Jordan était plus grand que nature. C’était un gentleman du Sud; tendre, sage, méchant et hilarant. Nous avons appris à le connaître et à l’aimer au plus fort de son bonheur et de sa joie et il est inconcevable d’imaginer un monde sans notre Leslie : l’homme qui cracherait sur ses lentilles de contact avant de les mettre dans ses yeux, l’homme qui avait une histoire sur tous les hommes d’Hollywood et certaines femmes aussi, l’homme qui vivait pour faire rire les gens. Nous prendrons le temps de pleurer et de célébrer les nombreux cadeaux que Leslie nous a donnés ainsi qu’au monde entier et nous apprécions l’intimité en ce moment.”

De nombreuses autres célébrités ont également pleuré sa perte.

“Eh bien, je suis aussi blessée et choquée que si j’avais perdu un membre de ma famille”, a écrit Dolly Parton sur Instagram.

Elle a ajouté : “Leslie et moi avions un lien spécial, je pense que le monde sentait qu’ils avaient un lien spécial avec lui. Je sais que les gens disent toujours “Oh, ils nous manqueront”, mais dans ce cas, cela ne pourrait pas être plus vrai. Il manquera à tous ceux qui l’ont connu personnellement et à tous ceux qui l’ont diverti. Repose en paix petit frère.”

L’acteur de “Will & Grace”, Sean Hayes, a déclaré que son cœur était “brisé”.

“Tous ceux qui l’ont rencontré l’aimaient”, a-t-il ajouté. “Il n’y aura jamais personne comme lui. Un talent unique avec un cœur énorme et attentionné. Tu vas nous manquer, mon cher ami.”

Un mois avant sa mort, Jordan a déclaré à Fox News Digital qu’il se sentait “incroyable” à propos de sa vie.

“En ce moment, à 67 ans, je suis plus heureux que je ne l’ai jamais été”, a-t-il déclaré en septembre lors de la promotion d’un livre qu’il a écrit et intitulé “How Y’all Doing?” “Je suis plus en phase avec qui je suis, ce que je suis.”

Jordan est également devenu un nom familier au cours de la Pandémie de covid-19 lorsqu’il s’est connecté avec des fans sur les plateformes de médias sociaux.

Les “Histoire d’horreur américaine” La star discutait avec ses followers, qu’il appelait des “amis”, de la vie quotidienne dans sa ville natale du Tennessee alors qu’il était enfermé avec sa famille.

Il a ajouté dans son interview de septembre avec Fox News Digital : “J’ai déjà dit que la seule chose que la célébrité vous apporte, c’est une plateforme. C’est tout ce qu’elle vous apporte. Et puis vous donnez ou vous prenez. Et je veux donner.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.