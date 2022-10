La cause du décès de Leslie Jordan enregistrée comme “différée” dans le cadre de l’enquête du bureau du coroner

La cause du décès de l’acteur Leslie Jordan a été répertoriée comme “différée” mercredi, alors que les responsables enquêtent toujours pour savoir si une urgence médicale ou un accident de voiture a causé la mort de l’acteur lundi.

Mercredi, le bureau du coroner de Los Angeles a inscrit sa mort comme “différée dans l’attente d’une enquête supplémentaire” sur son site Internet. La mise à jour est intervenue après que le statut a été initialement répertorié comme “examen en attente” mardi.

Jordan, 67 ans, ne respirait pas lorsque des responsables du service d’incendie de Los Angeles (LAFD) l’ont trouvé sur les lieux de son accident de voiture lundi matin. L’acteur d'”American Horror Story” était le seul occupant de sa voiture, qui est entrée en collision avec un trottoir vers 8h47.

Jordan n’avait pas de pouls après 40 minutes de tentatives de sauvetage, incitant les premiers intervenants à le déclarer mort sur les lieux à 9h38.

LESLIE JORDAN MORT À 67 ANS

“Les intervenants du LAFD l’ont rapidement libéré de sa ceinture de sécurité et l’ont retiré du véhicule pour commencer la RCP et la défibrillation, qui se sont poursuivies avec des mesures avancées de maintien de la vie par les ambulanciers paramédicaux du LAFD pendant plus de 40 minutes”, a déclaré le capitaine du LAFD Erik Scott à Fox News Digital.

Jordan, qui a joué dans “Will & Grace” et “Call Me Kat”, s’est propulsé vers la célébrité après que ses vidéos flamboyantes et humoristiques sur les réseaux sociaux aient gagné du terrain pendant la pandémie de COVID-19. La mort de l’acteur a provoqué une vague de chagrin de la part des fans et de ses collègues.

“Le monde est définitivement un endroit beaucoup plus sombre aujourd’hui sans l’amour et la lumière de Leslie Jordan”, a déclaré son agent, David Shaul, à Fox News Digital. “Non seulement il était un méga talent et une joie de travailler, mais il a fourni un sanctuaire émotionnel à la nation à l’un de ses moments les plus difficiles.”

LESLIE JORDAN CHANTE À PROPOS DU CIEL DANS UNE VIDÉO PUBLIÉE PEU AVANT SA MORT : “JE SERAIS LÀ”

“Leslie, je n’arrive pas à y croire ! Juste le cœur brisé. Tu étais l’amour et la lumière de mon amie”, a écrit l’ancienne chanteuse des Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, sur Instagram. “Je t’aime tellement et tu vas tellement me manquer. Repose au paradis.”

Jordan s’est entretenu avec Fox News Digital plus tôt en septembre. L’humoriste a dit qu’il faisait “incroyable” et qu’il était “plus heureux que [he’s] jamais été.”

“J’ai déjà dit que la seule chose que la célébrité vous apporte, c’est une plate-forme. C’est tout ce qu’elle vous apporte. Et puis vous donnez ou vous prenez. Et je veux donner”, a déclaré Jordan à Fox News Digital.

“C’est, je pense, le secret du bonheur : faire pour les autres”, a-t-il ajouté.