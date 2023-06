Un écolier est décédé de causes naturelles après s’être effondré dans un incident de cour de récréation, a confirmé aujourd’hui sa famille au cœur brisé.

Hamdan Aslam, 14 ans, est décédé mardi à la St Kentigern’s Academy de Blackburn, West Lothian.

Hamdan Aslam est décédé mardi à l’école Crédit : Police Ecosse

Hamdan était élève à la St Kentigern’s Academy de Blackburn Crédit : Andrew Barr

Des hommages floraux à la mémoire du collégien ont été déposés aux grilles du lycée Crédit : Andrew Barr

Les équipes d’urgence se sont précipitées au lycée vers 13h20 après le déclenchement de l’alarme.

Mais le garçon n’a malheureusement pas pu être sauvé.

Une autopsie a depuis confirmé que Hamdan était décédé de causes naturelles.

Le jeune avait une maladie cardiaque préexistante qui, tragiquement, n’avait jamais été découverte avant sa mort.

Ses proches dévastés ont déclaré qu ‘«il n’y a personne à blâmer» pour son décès soudain.

Une enquête policière est en cours et un rapport sera transmis au Procureur Fiscal.

La famille de Hamdan l’a salué comme un « beau garçon » et a déclaré que sa mort était « la volonté de Dieu ».

Une déclaration touchante disait: «Notre famille est dévastée par la perte soudaine et tragique de notre beau garçon Hamdan qui a apporté tant de joie dans nos vies.

« Nous voulons assurer aux amis de Hamdan et à notre communauté qu’il s’agissait d’une mort entièrement naturelle et qu’elle n’aurait pas pu être prédite.

« Une enquête policière complète est en cours, mais nous pouvons confirmer que Hamdan avait une maladie cardiaque préexistante qui n’avait jamais été détectée, et malheureusement sa mort aurait pu survenir à tout moment.

« Il n’y a personne à blâmer pour sa perte, c’était la volonté de Dieu.

« Nous savons que la perte de Hamdan est profondément ressentie par ses amis et ses professeurs et nous demandons instamment à ceux qui se sont livrés à des rumeurs sur les réseaux sociaux d’arrêter, c’est faux et cela aggrave notre chagrin. »

Il a ajouté: « S’il vous plaît, supprimez les messages, le commentaire en cours n’aide pas les enfants, les enseignants et notre famille qui ont été profondément traumatisés et dévastés.

« Nous savons que les professeurs et amis de Hamdan ont fait tout leur possible pour lui sauver la vie et pour cela, notre famille leur en sera éternellement reconnaissante. »

L’inspecteur en chef Jocelyn O’Connor a déclaré : « Il s’agit d’un incident tragique qui a profondément affecté tout le monde à l’école.

« Nos pensées vont à la famille et aux amis de Hamdan en cette période très difficile et nous leur apportons notre soutien. »

Nous payons pour vos histoires et vos vidéos ! Avez-vous une histoire ou une vidéo pour The Scottish Sun ? Envoyez-nous un e-mail à [email protected] ou appelez le 0141 420 5200