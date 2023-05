La cause du décès de Lashawn Thompson a jugé la négligence grave

C’est l’une des histoires les plus dérangeantes et les plus dégoûtantes que nous ayons jamais écrites et sur la base des dernières preuves disponibles, quelqu’un doit faire face aux conséquences.

Lashawn Thompson est décédé en septembre 2022 effondré sur les toilettes de sa cellule de prison infestées d’insectes à la prison du comté de Fulton à Atlanta. C’est une façon horrible et indigne de prendre son dernier souffle et ce ne serait pas le cas s’il recevait les soins que tous les humains, incarcérés ou libres, méritent. Selon un NBCNouvelles rapport, le médecin légiste Roger A. Mitchell a conclu que de nombreux facteurs, notamment une arythmie cardiaque mortelle, la déshydratation, la malnutrition et des facteurs de perte de poids rapide, ont conduit à la mort de Thompson. De plus, Mitchell n’a vu aucune trace du médicament prescrit que Thompson devait recevoir pour son trouble de schizophrénie diagnostiqué.

L’avocat omniprésent des droits civiques Ben Crump et l’avocat Michael Harper représentent la famille et ont publié une déclaration suite à la confirmation de la cause du décès :

« Ces résultats d’autopsie confirment que Lashawn Thompson a été tué par l’extrême négligence de la prison du comté de Fulton et de son personnel. Il était déshydraté, mal nourri et son corps était infesté d’insectes à l’intérieur et à l’extérieur – c’est vraiment l’un des cas les plus horribles que nous ayons vus. Cet homme a enduré une mort atroce. Il est insondable que personne travaillant dans cet établissement n’ait levé le petit doigt pour aider Lashawn alors qu’il mourait lentement pendant trois mois sous leur surveillance. Leur inaction, leur cruauté et leur inhumanité l’ont tué. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que les responsables de la mort de Lashawn rendent des comptes. Lashawn, sa famille et tous ceux qui ont souffert sous la soi-disant prise en charge de la prison du comté de Fulton méritent au moins cela.

Mitchell a également noté qu’au cours de son enquête sur les soins que Thompson aurait dû recevoir, il a découvert 43 jours où il y avait une documentation minimale d’aide rendue. Laisser un homme pourrir pendant près de deux mois sans aucun soin est une définition classique de la négligence. Sur la base de tout ce que Mitchell a trouvé, il déclare que la mort de Lashawn Thompson est un homicide.

Maintenant, à qui devons-nous mettre la tête à la guillotine pour un manque d’empathie aussi criminel ?