L’ancien enfant star Adam Rich est décédé en janvier des « effets du fentanyl », selon un rapport du Bureau du médecin légiste de Los Angeles.

L’acteur, qui était surtout connu pour son rôle dans la comédie dramatique à succès d’ABC « Eight Is Enough », a été retrouvé mort à l’âge de 54 ans dans sa maison de Los Angeles le 8 janvier. Le mode de mort de Rich a été cité comme un » accident », selon le rapport.

Rich avait huit ans lorsqu’il a été choisi pour le rôle de Nicholas Bradford dans « Eight Is Enough ». Il a joué le plus jeune fils des huit enfants du veuf Tom Bradford dans la série télévisée, qui a duré cinq saisons de 1977 à 1981. Rich a été surnommé « America’s Little Brother » pendant son passage dans l’émission.

« Eight is Enough » mettait également en vedette Dick Van Patten, Diana Hyland, Betty Buckley, Grant Goodeve, Lani O’Grady, Laurie Walters, Susan Richardson, Dianne Kay, Connie Newton et Willie Aames.

En plus de « Eight Is Enough », les autres crédits télévisés de Rich comprenaient « Dungeons & Dragons », « Baywatch », « Small Wonder », « Gun Shy », « Code Red » et « CHiPs ». Il a repris son rôle de Nicolas dans les films dérivés télévisés « Eight Is Enough: A Family Reunion » de 1987 et « An Eight Is Enough Wedding » de 1989.

Ces dernières années, Rich avait évité de travailler devant la caméra. Il est apparu pour la dernière fois en tant que lui-même dans le film de 2003 « Dickie Roberts : ancien enfant star » et a joué Crocodile Dundee dans un épisode de « Reel Comedy » en 2003.

Au cours de sa vie, Rich a été arrêté pour tentative de cambriolage et conduite sous influence.

La mort de Rich a été annoncée par son représentant Danny Deraney dans une déclaration émouvante qu’il a partagée sur Twitter.

« Adam était tout simplement un gars merveilleux. Il était gentil, généreux et un guerrier dans la lutte contre la maladie mentale », a écrit Deraney.

« Adam n’avait pas une once d’ego. Il était altruiste et veillait toujours sur ceux à qui il tenait. C’est pourquoi beaucoup de gens qui ont grandi avec lui ont le sentiment qu’une partie de leur enfance est partie et qu’ils sont tristes aujourd’hui », a-t-il poursuivi. Il était vraiment l’Amérique‘c’est Petit Frère. »

Deraney a remercié le public « d’avoir tendu la main », avant de noter également : « Si vous connaissiez Adam, vous adoreriez ce type. Et oh, les histoires qu’il pouvait raconter. »

Après la mort de Rich, Aames, qui jouait son frère aîné Tommy dans « Eight Is Enough », a partagé un hommage à sa défunte co-star sur Facebook.

« Ce matin [my wife] Winnie m’a réveillé avec la nouvelle déchirante du décès d’Adam Rich », a écrit Aames dans un article de janvier. « Je suis dégoûté. Adam était plus qu’un collègue. C’était vraiment mon seul petit frère. Un ami de toujours. »

Il a poursuivi: « Ces dernières années, Adam rêvait de renouveler sa carrière. Il était l’un de ces enfants acteurs dont notre génération se souviendra toujours. »

Buckley, qui a joué la belle-mère de Rich, Abby, dans « Eight Is Enough ». a posté un diaporama de photos mettant en vedette la défunte actrice avec elle-même et le casting de la série sur Instagram.

« Adam Rich était une lumière et mon jeune copain pendant les quatre saisons, j’ai eu la chance de travailler avec lui sur » Eight Is Enough « », a-t-elle écrit. « Je l’adorais et j’adorais travailler avec lui dans nos scènes ensemble dans la série. Il était si doux, drôle, frais et naturel. Il nous a apporté beaucoup de joie dans la série et à notre public.

Elle a poursuivi : « Adam et moi sommes restés amis toutes ces années. Son amour et son soutien ont toujours signifié beaucoup pour moi. Je suis choquée par la nouvelle que j’ai reçue ce matin de sa mort. J’envoie mon amour et mes plus sincères condoléances à ses amis et sa famille. Ces dernières années, Adam s’est consacré à inspirer les personnes atteintes de maladies mentales et émotionnelles. Il va beaucoup me manquer.