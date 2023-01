La cause du décès de l’ancien concurrent d’American Idol, CJ Harris, révélée

La cause du décès de CJ Harris, ancien de “American Idol”, a été révélée. L’homme de 31 ans est décédé d’une crise cardiaque, a confirmé jeudi un porte-parole du bureau du coroner du comté de Walker à Fox News Digital.

La coroner adjointe Danielle Calloway a déclaré que le chanteur était décédé dimanche soir après avoir été transporté d’urgence au Walker Baptist Medical Center de Jasper, en Alabama.

Calloway a déclaré à Fox News Digital que les médecins avaient pratiqué la RCR sur Harris à l’hôpital, mais que les efforts avaient été infructueux. Il a été déclaré mort en raison d’une crise cardiaque.

Harris a participé à la 13e saison de “American Idol” et a terminé à la sixième place. Caleb Johnson a remporté la série de concours de télé-réalité, diffusée en 2014.

CJ HARRIS, ANCIEN CANDIDAT À « AMERICAN IDOL », MORT À 31 ANS

Après ses débuts dans “Idol”, Harris a sorti son premier single, “In Love”, en 2019.

Après l’annonce de la mort du musicien, l’équipe “American Idol” a partagé ses plus sincères condoléances sur Twitter.

“CJ Harris était un talent incroyable, et la nouvelle de son décès nous attriste profondément”, ont-ils écrit. “Il va vraiment nous manquer.”

Sam Woolf, qui est arrivé à la cinquième place de l’émission, s’est souvenu d’avoir concouru avec Harris alors qu’il rendait hommage au défunt chanteur.

“Cj était une personne tellement authentique et aimante”, a-t-il écrit sur Instagram. “Nous sommes devenus des amis proches pendant le spectacle et étions colocataires pendant la tournée.”

Il a ajouté : “Je suis très reconnaissant d’avoir vécu cette expérience incroyable avec lui aux côtés de Caleb et Alex. Mes pensées vont à sa famille. Reposez-vous tranquillement, mon gars.”

Alex Preston, qui est arrivé à la troisième place, a partagé une photo avec Harris, Woolf et Johnson debout à l’extérieur près d’un bus de tournée.

Il a écrit: “RIP CJ. Je n’arrive pas à y croire, je me suis réveillé et j’ai pensé que c’était un rêve. Je t’aime mec. Je me souviendrai toujours des bons moments que nous avons tous passés.”

Johnson se souvenait d’avoir été colocataire avec Harris pendant la ” Hollywood Week ” et d’avoir formé une meute de fraternité avec Preston et Woolf.

“Tellement de souvenirs et d’expériences incroyables avec toi CJ ! La vie est si fragile ! Je suis tellement reconnaissant que nos vies se soient croisées dans cette vie”, a ajouté Johnson. “Tu étais une belle et gentille âme qui rendait toujours la pièce plus lumineuse avec ton sourire et tes rires. Je t’aime mon frère.”

Jess Meuse, qui a terminé à la quatrième place, a posté une photo d’elle avec Harris sur Instagram, écrivant : “Mon cœur est lourd d’apprendre le décès de son collègue @americanidol et ami @cjharrismusic.”

Elle a poursuivi : “Je suis complètement choquée. Ton talent et ton sourire vont nous manquer, et le monde est définitivement un endroit plus sombre et étrangement plus calme sans toi. Je vais manquer tes appels téléphoniques aléatoires demandant des conseils de vie et parlant de la monde de la musique.”

“Lorsque vous vivez ensemble quelque chose comme Idol, cela rassemble toutes les personnes impliquées comme une grande famille étrange et dysfonctionnelle. Je suis reconnaissant que nos chemins se soient croisés et que je puisse dire que vous faisiez (et serez toujours) une partie de la mienne. “

“Il y a beaucoup de choses dont je me rends compte que je ne comprendrai jamais – ton départ si tôt en fait partie. Repose-toi tranquille, mon ami. A bientôt de l’autre côté.”

