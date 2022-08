La cause du décès de l’actrice “Empire” Lindsey Pearlman confirmée 6 mois après sa mort

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La cause du décès de Lindsey Pearlman a été révélée après qu’elle a été retrouvée morte dans une voiture à Hollywood en février.

L’actrice d'”Empire” s’est suicidée suite à une toxicité au nitrite de sodium, a confirmé mardi le médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles à Fox News Digital.

La présence de niveaux non toxiques de lorazépam, de métoclopramide et de codéine a également été trouvée dans le système de Pearlman, selon plusieurs rapports.

Pearlman, 43 ans, a été découvert inconscient dans un véhicule à Los Angeles le 18 février.

« HÔPITAL GÉNÉRAL » LA CAUSE DU DÉCÈS DE LA STAR LINDSEY PEARLMAN DIFFÉRÉE, EN ATTENTE DE TESTS SUPPLÉMENTAIRES

Plus tôt cette année, le département de police de Los Angeles a déclaré dans un communiqué que le corps de Pearlman avait été localisé après que des agents aient répondu à un appel radio pour une enquête sur la mort à Franklin Avenue et North Sierra Bonita Avenue, juste au sud de Runyon Canyon Park, un lieu de randonnée populaire parmi habitants et touristes.

La famille de l’actrice de feuilletons hollywoodiens la recherchait depuis le 13 février, date à laquelle elle n’était pas rentrée chez elle.

Le mari de Pearlman, Vance Smith, a confirmé sa mort sur Instagram en disant : “La police a trouvé Lindsey. Elle est partie. Je suis brisé.”

La cousine de l’actrice de “General Hospital”, Savannah Pearlman, a partagé la nouvelle dévastatrice sur Twitter.

“MISE À JOUR : je suis profondément triste d’annoncer qu’ils ont trouvé Lindsey, et il était trop tard. Je n’ai aucune autre information sur le lieu ou les circonstances”, a-t-elle écrit.

“S’il vous plaît, sachez que vous n’êtes jamais vraiment seuls. La sœur de Lindsey a demandé que nous partagions la ligne d’assistance téléphonique nationale contre le suicide : 1-800-273-8255. Merci. #LindseyPearlman”

Pearlman a joué un rôle récurrent dans “Chicago Justice”, tout en jouant également dans l’émission BET + “The Ms. Pat Show” et la série Urbanflix “Vicious”.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter Suicide & Crisis Lifeline au 988 ou 1-800-273-PARLER (8255).

Melissa Roberto de Fox News a contribué à ce rapport.