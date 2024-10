La cause du décès de l’acteur Drake Hogestyn dans « Days of Our Lives » révélée

Acteur de « Days of Our Lives » Drake Hogestyn La cause officielle du décès a été confirmée comme étant un cancer du pancréas.

Selon documents obtenu par TMZ, le rapport du LA Medical Examiner indique que le cancer du pancréas était la cause immédiate de son décès. D’autres conditions importantes ayant contribué à sa mort, mais ne la causant pas directement, comprenaient les vomissements, la déshydratation et la toxicité de tout le corps.

Drake était une légende de « Days of Our Lives », apparaissant pour la première fois sous le nom de John Black en 1986 et jouant dans plus de 4 200 épisodes du feuilleton emblématique.