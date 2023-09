La cause du décès de la star d’Euphoria, Angus Cloud, révélée

La mort d’Angus Cloud était accidentelle, peut confirmer Fox News Digital.

La cause du décès de la star d' »Euphoria » était une intoxication aiguë due à une combinaison de méthamphétamine, de cocaïne, de fentanyl et de benzodiazépines, selon le bureau du coroner du comté d’Alameda.

Angus Cloud, également connu sous le nom de Conor Hickey, est décédé le 31 juillet à l’âge de 25 ans.

LA MÈRE D’ANGUS CLOUD NIE LA STAR DE « EUPHORIA » MORT PAR SUICIDE : « IL N’AVAIT PAS L’INTENTION DE QUITTER CE MONDE »

« C’est avec le cœur le plus lourd que nous avons dû dire au revoir à un humain incroyable aujourd’hui », a déclaré la famille de l’acteur à Fox News Digital dans un communiqué. « En tant qu’artiste, ami, frère et fils, Angus était spécial pour nous tous à bien des égards. »

« La semaine dernière, il a enterré son père et a intensément lutté contre cette perte », poursuit le communiqué. « Le seul réconfort que nous avons est de savoir qu’Angus a maintenant retrouvé son père, qui était son meilleur ami. Angus était ouvert à propos de son lutter contre la santé mentale et nous espérons que son décès pourra rappeler aux autres qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils ne devraient pas lutter seuls en silence. »

Cloud est devenu célèbre grâce à son rôle marquant dans la série HBO « Euphoria ». Il a joué le rôle de Fezco – un décrocheur du lycée et trafiquant de drogue – dans la série, créée en 2019.

L’acteur se rappelait auparavant avoir été « arraché à la rue » pour son rôle dans la série à succès de HBO.

« J’étais avec des amis », a déclaré Cloud lors de l’événement annuel Power of Young Hollywood de Variety en 2022. « Nous traînions juste ensemble. »

LE CAST DE ‘EUPHORIA’ SE SOUVENAIT D’ANGUS CLOUD : ‘BEAUCOUP TROP JEUNE POUR NOUS QUITTER SI BÛT’

« Cela me dérange quand les gens disent: ‘Ça doit être si facile. Vous pouvez y aller et être vous-même.’ Je me dis : ‘Pourquoi n’y vas-tu pas et fais-tu ça ?’ Ce n’est pas si simple. J’ai beaucoup apporté au personnage », a-t-il déclaré, faisant référence au personnage de Fezco. « Tu peux croire ce que tu veux. Ça n’a rien à voir avec moi. »

Le directeur de casting d' »Euphoria » a déclaré que Cloud « n’obtenait pas suffisamment de crédit » pour le travail qu’il avait consacré à son rôle.

« Les gens pensent : ‘Oh, il vient juste d’arriver. C’est juste un stoner paresseux.’ Angus n’a pas assez de crédit », a déclaré Jennifer Venditti à Variety.

Après sa mort subite, les hommages de ses co-stars d’Euphoria ont afflué, notamment un message sincère de l’actrice principale de la série, Zendaya.

« Les mots ne suffisent pas pour décrire la beauté infinie qu’est Angus (Conor) », a commencé Zendaya son hommage sur Instagram. « Je suis tellement reconnaissante d’avoir eu la chance de le connaître dans cette vie, de l’appeler frère, de voir ses yeux chaleureux et son sourire éclatant, ou d’entendre son rire contagieux (je souris maintenant juste en pensant à ) Je sais que les gens utilisent souvent cette expression lorsqu’ils parlent des gens qu’ils aiment… « ils pouvaient éclairer n’importe quelle pièce dans laquelle ils entraient » mais bon sang, laissez-moi vous dire qu’il était le meilleur dans ce domaine. J’aimerais me souvenir de lui de cette façon. «

Elle a poursuivi : « Pour toute la lumière, l’amour et la joie sans limites qu’il a toujours réussi à nous donner. Je chérirai chaque instant. Mon cœur est avec sa mère et sa famille en ce moment et s’il vous plaît, soyez gentil et patient car le chagrin semble différent pour tout le monde. »

