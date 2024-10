La cause du décès de la star de « Scarface », Ángel Salazar, révélée, cocaïne et maladies cardiaques

Un représentant du bureau du médecin légiste en chef de New York a déclaré à TMZ… Salazar est décédé des effets combinés de la cocaïne, de la cyclobenzaprine – un relaxant musculaire – et de la diphenhydramine, un type d’antihistaminique. Cependant, l’artériosclérose, un type de maladie vasculaire, et la maladie cardiovasculaire hypertensive ont également été répertoriées comme facteurs ayant contribué à la mort de l’acteur.