La cause du décès de la star de « NYPD Blue » Austin Majors révélée après son décès soudain à 27 ans

Austin Majors, qui est devenu célèbre pendant son enfance pour son rôle dans « NYPD Blue », est décédé d’une toxicité au fentanyl, Fox News Digital peut le confirmer.

Le lieu du décès a été répertorié comme résidence et la manière était « accidentelle », selon les dossiers partagés par le médecin légiste du comté de Los Angeles.

Un porte-parole du médecin légiste du comté de LA a déclaré à Fox News Digital que l’affaire restait ouverte.

Majors, dont le nom légal est Austin Setmajer-Raglin, est décédé le 11 février. La famille de 27 ans a partagé la nouvelle avec Fox News Digital à l’époque.

« Austin Majors (Setmajer-Raglin) était un être humain artistique, brillant et gentil. Austin tirait beaucoup de joie et de fierté de sa carrière d’acteur. Depuis qu’il était petit, il n’a jamais connu d’étranger et son but dans la vie était de faire des gens heureux », a déclaré la famille dans un communiqué.

La sœur de l’acteur, Kali, a également partagé une déclaration sur Facebook après sa mort.

« Mon grand frère, Austin, est parti. Il est mort la nuit dernière. C’est encore tellement surréaliste pour moi. Il n’avait que 27 ans et il restait tellement de vie à vivre », a-t-elle légendé son message qui comprenait un diaporama d’images des deux.

Majors est apparu sur sept saisons de la série à succès « NYPD Blue », qui lui a valu plusieurs apparitions dans « Selon Jim », « American Dad! » « Desperate Housewives », « Un Noël accidentel » et « Comment j’ai rencontré votre mère. »

La co-vedette de l’acteur « NYPD Blue », Dennis Franz, a été « choquée » d’apprendre la mort de Majors.

« Austin a toujours été une telle joie d’avoir sur le plateau, il a apporté des sourires et du bonheur à tout le monde », avait précédemment déclaré Franz dans une déclaration à Fox News Digital.

« Certaines de mes scènes préférées au cours des 12 années de ‘NYPD Blue’ sont avec ‘Sipowicz’ et ‘Theo.’ Chaque jour qu’Austin travaillait, je le saluais avec une chanson spéciale, ‘It’s Austin Majors’ Day’ chantée sur l’air de ‘Howdy Doody Time.' »

Janelle Ash de Fox News Digital a contribué à ce rapport.