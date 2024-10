La cause du décès de la star de 16 ans et enceinte Autumn Crittendon révélée après son décès à l’âge de 27 ans

La star de 16 ans et enceinte, Autumn Crittendon, est décédée à l’âge de 27 ans d’une surdose accidentelle de drogue, a-t-on révélé.

La mère de trois enfants a été retrouvée inconsciente dans son Comté de Henrico, Virginia en juillet – et a ensuite été déclaré mort après l’échec de tentatives de RCR.

Selon le ministère de la Santé de Virginie rapporté par TMZla cause officielle du décès de Crittendon était la toxicité du fentanyl et du para-fluorofentanyl – un opioïde synthétique similaire au fentanyl.

Sa mort est considérée comme accidentelle.

Autumn aurait été aux prises avec des problèmes de santé avant sa mort, notamment du diabète, des problèmes rénaux et de tension artérielle.

Il a également été affirmé qu’Autumn avait récemment été malade, se plaignait de brûlures d’estomac et souhaitait consulter un médecin.

La star de 16 ans et enceinte, Autumn Crittendon, est décédée à l’âge de 27 ans d’une surdose accidentelle de drogue, a-t-on révélé

Elle est apparue dans la saison 5 de la série à succès qui la documentait en train de donner naissance à son fils aîné, Drake, qu’elle a accueilli avec son petit-ami de l’époque, Dustin Franklin.

Elle est apparue dans la saison 5 de la série à succès qui la documentait en train de donner naissance à son fils aîné, Drake, aujourd’hui âgé de 10 ans, qu’elle a accueilli avec son petit-ami de l’époque, Dustin Franklin.

Autumn a également eu un autre fils et une fille âgés de cinq et 18 mois.

La mort d’Autumn a été annoncée dimanche par sa sœur Misty dans une publication Facebook désormais supprimée – capturée par Starcasm.

Misty a écrit : « À ma très chère petite sœur, ma jumelle, mon rocher, la mère de mon bébé, ma référence, mon monde, la seule qui m’a eu et la plupart de mes traumatismes d’enfance, qui a tout enduré avec moi, mon Arnold.

« On vous a volé la vie à un âge si tendre.

« Tu es parti avant que quiconque puisse te dire au revoir… combien nous t’aimons… combien tu es incroyable et combien nous sommes fiers de toi pour être resté sobre pendant certaines des périodes les plus difficiles de ta vie, du chemin parcouru. » où tu étais, combien nous sommes reconnaissants d’avoir passé toutes ces années avec toi, combien nous sommes fiers de toi en tant que mère, combien nous sommes reconnaissants pour les 3 petites parties de ton cœur qui parcourent encore cette terre.’

Se souvenant du moment dévastateur où elle avait appris la mort de sa sœur, elle a écrit : « Je me suis arrêtée en voyant tous les véhicules, une ambulance vide… et j’ai sauté du camion dès que j’ai pu, suppliant les ambulanciers et les flics de me dire que tu allais bien. » et ils travaillaient juste pour te garder en vie là-dedans. Mais ma pire peur s’est confirmée et je me suis effondré sur la route.

En plus de son fils Drake, 10 ans, Autumn a également eu un autre fils et une fille âgés de cinq et 18 mois (photo)

Selon le ministère de la Santé de Virginie rapporté par TMZ, la cause officielle du décès de Crittendon était la toxicité du fentanyl et du para-fluorofentanyl – un opioïde synthétique similaire au fentanyl.

L’automne est représenté dans l’émission diffusée en 2013

« Je suis allé dans le couloir pour vérifier les chambres pour m’assurer que tu ne te cachais pas là-bas, mais elles étaient vides… silencieuses… Je suis allée là où tu étais la dernière fois et je suis restée là, incrédule… comment ma petite sœur était-elle partie ? ? Je viens juste de lui parler.

« Pas question que ce soit la vraie vie. Ce n’est pas réel. Suppliant Dieu de te rendre à nous… J’ai vu la chemise que tu portais et je l’ai tenue si serrée, je l’ai sentie aussi longtemps que je suis restée là vide, brisée, m’accordant enfin un moment pour m’effondrer pendant que je savais les enfants allaient bien et j’étais seul. Je garderai cette chemise près de mon cœur pour toujours.

«Nous allons nous assurer que ces bébés vont bien. Votre mémoire ne s’effacera pas avec le temps. Il vivra à chaque instant de chaque jour.

L’épisode d’Autumn de 16 and Pregnant l’a vue naviguer dans une maternité imminente tandis que sa relation avec Franklin s’effondrait.

Franklin est au chômage et fume régulièrement de la marijuana – qu’il dit ne pas arrêter à la naissance du bébé.

Cependant, il décroche plus tard un emploi et tente de repenser sa vie.

Cependant, lorsque Drake arrive, Autumn est dévastée par le fait que Franklin n’a pas fourni de pension alimentaire pour leur fils – et le poursuit en justice pour cette affaire.