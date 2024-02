La cause du décès de la sœur de Nick et Aaron Carter, Bobbie Jean, révélée

Une cause de décès pour Bobbie Jean Carter, la sœur de pseudo et défunt chanteur Aaron Carter, a été révélé. Selon le rapport publié par le département du médecin légiste du comté de Hillsborough en Floride et obtenu par ET, Bobbie Jean, 41 ans, décédé le 23 décembre 2023d'”intoxication due aux effets combinés du fentanyl et de la méthamphétamine”.

Le médecin légiste a jugé le décès accidentel.

Selon le rapport, la colocataire de Bobbie Jean l’a trouvée inconsciente sur le sol de la salle de bain à 7 heures du matin. Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital St. Joseph de Tampa en raison d’un arrêt cardiaque et a été déclarée morte à 8 h 02.

Les responsables ont noté que Bobbie Jean avait reçu un diagnostic de schizophrénie dans la section « antécédents médicaux » du rapport, citant sa mère, Jane, qui est répertoriée comme son plus proche parent. Elle laisse derrière elle une fille de 8 ans, Bella.

La mort tragique de Bobbie Jean est survenue un peu plus d’un an après la mort d’Aaron. trouvé mort à son domicile de Lancaster, en Californie. Il avait 34 ans. ET a confirmé plus tard que la cause principale du décès du chanteur était la noyade selon le médecin légiste de Los Angeles. La mort d’Aaron est le résultat des effets de la prise d’alprazolam, qui est une forme générique de Xanax, et de l’inhalation de difluoroéthane.

Le décès de Bobbie Jean est également survenu 11 ans après le décès de sa sœur, Leslie, en 2012, à l’âge de 25 ans.

Bobbie Jean était un incontournable de la série de télé-réalité Maison des Carters. Elle a également travaillé en étroite collaboration avec Aaron, lui servant de styliste de garde-robe lorsqu’il était en tournée. Bobbie Jean aurait souffert de toxicomanie au fil des années et elle a été arrêtée pas plus tard qu’en juin. Selon Personnes, Bobbie Jean a été arrêtée en Floride après avoir prétendument volé des autocollants et des marqueurs dans un lobby Hobby. Le média a également rapporté, citant un rapport de police, que les agents avaient trouvé un récipient dans son sac à main qui a ensuite été testé positif au fentanyl.

Getty

Au moment où la nouvelle de sa mort a été annoncée, Jane a parlé à TMZ et a partagé qu’elle était bouleversée par la mort subite de sa fille.

“Je suis sous le choc d’apprendre la mort subite de ma fille, Bobbie Jean ; et j’aurai besoin de temps pour comprendre la terrible réalité de cet événement pour la troisième fois”, a-t-elle déclaré au média. “Quand je serai capable de penser clairement, je publierai une déclaration plus complète, mais d’ici là, je demanderais à pouvoir faire mon deuil en privé.”

Jane a ajouté : « Même si un parent ressent profondément la perte d’un enfant, la souffrance d’un jeune enfant à la perte d’un parent doit être bien plus grande. Je demanderais donc aux sympathisants de dire une prière pour ma précieuse petite-fille de huit ans. Bella, qui a perdu son père auparavant et qui se retrouve désormais également sans sa mère. »

Début janvier, Nick a rompu son silence sur la mort de sa sœurécrivant qu’il avait “complètement le cœur brisé” en partageant une photo des deux ensemble lorsqu’ils étaient enfants.

“Il faudra peut-être toute une vie pour gérer pleinement la perte que ma famille a endurée au fil des années – plus récemment, avec le décès soudain de notre sœur Bobbie Jean”, a écrit le chanteur des Backstreet Boys. “J’ai le cœur complètement brisé. Merci pour tout votre amour et vos aimables paroles. Nous nous rappelons encore une fois que la vie est précieuse, éphémère et qu’il faut chérir le temps que nous passons avec ceux que nous aimons. Je sais qu’elle est enfin en paix avec Dieu. Je je t’aime BJ.”

Une source proche de la famille Carter dit précédemment à ET que la famille de Bobbie Jean « partage la responsabilité » de Bella.

“La fille de Bobbie Jean Carter, Bella, est sous la garde de la sœur de son défunt père et reste avec elle après le décès de sa mère”, a déclaré la source, une deuxième source ajoutant : “La famille partage la responsabilité d’aider Bella et elle est actuellement avec sa tante.

