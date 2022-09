La cause du décès de la reine Elizabeth II révélée

Dans des extraits du certificat de décès de la reine, publiés jeudi par les National Records of Scotland, l’heure locale du décès du monarque de 96 ans était 15h10.

La nouvelle se répandit immédiatement et il fut bientôt révélé que les enfants et petits-enfants de la reine, dont le prince William et le prince Harry, se précipitaient à son chevet.