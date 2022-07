La cause du décès de la défunte épouse de Hank Williams Jr., Mary Jane Thomas, révélée comme un poumon «effondré»: rapport

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La défunte épouse de Hank Williams Jr., Mary Jane Thomas, est décédée le 22 mars des suites d’un « poumon effondré qui a été perforé lors d’une intervention chirurgicale élective » pratiquée la veille en Floride. Elle avait 58 ans.

La cause du décès de l’ancien mannequin a été répertoriée dans l’autopsie officielle comme “un pneumothorax dû à une plèvre pariétale perforée lors d’une liposuccion avec une procédure de réinjection de graisse autologue”, selon des rapports médicaux obtenus par Fox News Digital.

Thomas a voyagé de chez elle à Nashville, Tennessee, pour des procédures de liposuccion et de retrait d’implants mammaires effectuées à Baftis Plastic Surgery, selon les rapports, et a ensuite été autorisée par les médecins à récupérer à la maison, où elle s’est rendue au Jupiter Beach Resort & Spa à proximité. dans le comté de Palm Beach.

Le médecin légiste du comté de Palm Beach a également classé sa mort comme “accidentelle” après qu’un chirurgien a percé la membrane près de sa paroi thoracique à la suite de sa procédure de lifting des seins.

LA FEMME DE HANK WILLIAMS JR., MARY JANE THOMAS, MORTE

Thomas a été libéré de l’établissement à 19 heures le 21 mars et était “assis dans son lit, parlant normalement” le lendemain, selon les rapports, pour “soudainement” devenir insensible.

Elle a été transportée d’urgence dans un hôpital local et est décédée aux urgences. Le rapport du coroner indiquait également qu’elle avait reçu un anticoagulant et avait souffert d’un léger gonflement du cerveau en plus d’une légère maladie coronarienne et d’une métamorphose graisseuse du foie, une constatation courante chez les personnes ayant des antécédents d’alcoolisme.

L’interprète de “All My Rowdy Friends” et ex-crooner de “Monday Night Football” a rencontré Thomas en 1985 lors d’un de ses concerts dans l’État de Washington.

Le couple s’est marié en 1990 et a eu deux enfants : une fille, Katherine Williams-Dunning, et un fils, Samuel Williams.

Ils se sont séparés une fois en 2007 et se sont réconciliés quatre ans plus tard en 2011.

Katherine est décédée dans une collision de véhicules dans le Tennessee en 2020 lorsqu’elle a perdu le contrôle du SUV qu’elle conduisait.

Sam, 24 ans, a affirmé dans une vidéo YouTube de février qu’il était sous tutelle déposée par son père et sa demi-sœur, Holly, en août 2020 après la mort de Katie. Sam aurait été fortement touché par la perte de sa sœur.

Il a également posté sur Instagram peu de temps après sa mort : “Je serai toujours le fils de Mary Jane. RIP MAMA. Je t’aime pour toujours. Miss Spruce Creek High School, Miss Hawaiian Tropic, Miss Mary Jane Williams, ma maman pour toujours mon tout. “

Mary Jane était la troisième épouse de Williams. Il a épousé Gwen Yeargain de 1971 à 1977, et l’ancien couple a eu un fils, le musicien Hank Williams III.

Il a épousé Becky White de 1977 à 1983 et ils ont eu deux enfants ensemble, les filles Holly et Hilary Williams.

Hank Jr., 72 ans, est le fils du légendaire musicien country Hank Williams, décédé en 1953 à l’âge de 29 ans, mais il est toujours considéré comme l’un des artistes les plus influents du genre.