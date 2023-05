La cause du décès de Kyle Jacob, le mari de Kellie Pickler, révélée – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : JA/Everett Collection

Une cause officielle de décès a été déterminée pour de Kellie Pickler mari, Kyle Jacobs‘, après son décès tragique. Le conjoint de l’ancien Idole américaine star est décédée par suicide, selon plusieurs organes de presse, en février. Par E ! Nouvelles, un porte-parole du Davidson Country Medical Examiner a déclaré le mardi 9 mai qu’un rapport de toxicologie avait déterminé qu’il n’y avait pas de drogue dans son système au moment de sa mort.

Par ailleurs, un rapport d’autopsie obtenu par Goût du pays a déclaré que ses antécédents médicaux au moment de son décès incluaient « des pseudo-doses, des saignements gastro-intestinaux, des enzymes hépatiques élevées et une consommation chronique d’alcool »,

Le vendredi 17 février 2023, le département de police de Nashville a confirmé HollywoodLa Vie que Kyle était décédé. Le producteur de musique de 49 ans est décédé par suicide après s’être tiré une balle dans une pièce à l’étage de la maison du couple à Nashville, selon TMZ. Le matin de l’incident, Kellie avait appelé le 911 quand elle et son assistante n’avaient pas pu ouvrir la porte de la chambre de Kyle. La police est arrivée, est entrée dans la pièce et a trouvé Kyle mort.

Kyle a eu une carrière réussie en tant qu’auteur-compositeur de musique country, écrivant des tubes pour Garth Brooks, Kelly Clarksonet Tim McGraw. Il a également collaboré avec Wynonna Judd. Kyle et Kellie ont même écrit des chansons ensemble, peu de temps après leur rencontre dans un bar avec des amis en 2007.

« Alors nous nous sommes retrouvés assis avec lui et ses copains, et nous nous sommes perdus dans la conversation et tout le monde a disparu », a déclaré Kelly à propos de sa rencontre mignonne avec Kyle dans le talk-show de jour, Le vrai, en 2015. « Nous avons commencé à écrire des chansons le lendemain, puis nous nous sommes accrochés, eh bien, c’est arrivé quelques années plus tard. »

Leur mariage « quelques années plus tard » était en fait une fuite en 2011, car le couple a décidé de renoncer à leurs grands projets de fête à Nashville pour un voyage rapide à Antigua. « Tout ce que nous avons fait, c’est que j’ai emballé la robe de mariée et lui ai emballé une tenue », a déclaré Kellie Ellen Degeneres lors d’une apparition en 2011, par PERSONNES. « Nous avons totalement mis notre foi en Dieu que tout allait s’arranger, et c’est ce qui s’est passé, et ce fut le jour le plus incroyable de ma vie. »

Le couple a fini par jouer ensemble dans la série télé-réalité CMT J’aime Kellie Pickler ! de 2015 à 2017. L’émission a capitalisé sur la renommée toujours viable de Kellie qu’elle a trouvée lors de la cinquième saison de Idole américaine en 2005. Kelly et Kyle ont joué dans 13 épisodes de l’émission de télé-réalité, qu’ils ont présentée comme un reflet positif de leur relation. « Nous voulons que ce soit léger et positif », a-t-elle déclaré. The Associated Press pendant le tournage J’aime Kellie Pickler ! « Il y a assez de ténèbres dans le monde. Et il y a assez de négativité à la télévision. Kyle a accepté, ajoutant qu ‘ »il n’y a pas de drame fou » dans leur émission.

