La cause du décès de Kevin Samuels révélée

YOUTUBER Kevin Samuels est décédé d’hypertension après avoir souffert de douleurs à la poitrine, ont déclaré les coroners.

Le gourou des rencontres, 53 ans, a été retrouvé sans réaction sur le sol de son appartement en Géorgie le 5 mai.

Kevin Samuels est décédé d’hypertension, ont révélé les coroners Crédit : instagraM/kevinrsamuels

Samuels était tombé sur une femme, qui aurait passé la nuit avec lui.

Les médecins lui ont pratiqué la RCR, mais il n’a pas pu être réanimé.

Les coroners ont déclaré à E News que Samuels était mort d’hypertension et que son mode de mort avait été jugé naturel.

Melanie King, qui prétend être une amie proche du gourou des relations autoproclamé, a déclaré avoir reçu une “confirmation familiale” que Samuels était décédé.

La mère de Samuels, Beverly Samuels-Burch, a déclaré avoir appris la mort de son fils via les réseaux sociaux.

Quelques heures avant sa mort, Samuels a mis en ligne une vidéo intitulée Modern Women are a Party of 1 sur ses chaînes YouTube et Instagram, où il déclamait les soi-disant femmes de base.

L’influenceuse, qui a déjà été accusée de misogynie, a déclaré: “Mesdames, pourquoi est-ce que je dis que les femmes modernes ne font qu’un?”

Samuels a déclamé : « Les hommes ne se soucient pas de ce que vous avez. Nous nous soucions de qui vous êtes. Votre maîtrise, votre doctorat, votre propriété ou votre voiture, peu importe, n’est PAS ce que les hommes choisissent.

« Les femmes jugeaient d’après l’homme le plus élevé qu’elles aient jamais pu ‘traiter’. Elle pensait que cela ajustait automatiquement son niveau.”

Dans la vidéo, il a dit qu’il commençait à voir des “poussins basiques enfermés”.

Samuels a été critiqué pour avoir fait des commentaires misogynes dans le passé.

Il a suscité l’indignation après avoir affirmé que les femmes célibataires de plus de 35 ans étaient considérées comme des “femmes restantes”.

Samuels comptait plus d’un million d’abonnés sur Instagram, plus de 80 000 sur TikTok et plus d’un million d’abonnés YouTube.

