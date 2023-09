La cause du décès de Jacky Oh révélée après son décès soudain à 32 ans

Quatre mois après la mort subite de Jacky Oh à 32 ans, les autorités ont révélé la cause du décès du partenaire de longue date de DC Young Fly.

Vendredi, le bureau du médecin légiste de Miami-Dade a publié les résultats de son autopsie. TMZ rapporte qu’elle est décédée des suites de complications liées à la chirurgie esthétique. En mai, Jacky s’est envolé pour Miami pour se relooker en tant que maman.

À la suite de l’intervention du 30 mai, Jacky a reçu des prescriptions d’antibiotiques Ciprofloxacine, d’analgésique Oxycodone et d’Ondansétron contre les nausées. Elle s’est plainte de maux de tête lors d’un rendez-vous postopératoire. Elle a reçu un massage contre la douleur et des conseils pour prendre de l’ibuprofène et arrêter les médicaments anti-nausées.

L’état de Jacky a continué de s’aggraver alors qu’elle se rétablissait dans un hôtel voisin le lendemain. Le 31 mai, le mal de tête avait dégénéré en plaintes de sensation de « brûlure » dans la tête. La star de MTV a commencé à avoir du mal à parler.

Sa tante a appelé le 9-1-1, mais Jacky ne répondait plus au moment où les ambulanciers sont arrivés. Ils l’ont transportée d’urgence à l’hôpital Mercy, où ils ont déclaré sa mort « malgré les efforts de réanimation ».

Comme BOSSIP l’a précédemment rapporté, le dernier message de Jacky sur les réseaux sociaux, désormais supprimé, annonçait sa prochaine opération chirurgicale avec le Dr Zach Okhah. Elle s’est rendue chez le « spécialiste de la liposuccion/BBL » pour sa procédure signature de liposuccion et de transfert de graisse sur ses fesses.

Bien que le fondateur de la clinique PH-1 de Miami n’ait pas pu s’exprimer sur des patients spécifiques, il a abordé les allégations de chirurgies « bâclées ». Alors que les spéculations sur ses références et les rumeurs de faute professionnelle se poursuivaient, le Dr Zach a de nouveau utilisé Instagram pour blanchir son nom.

« J’ai opéré 2 000 patients, ce qui représente environ 6 000 heures en salle d’opération. Chaque procédure est toujours réalisée selon les normes médicales les plus élevées et nos protocoles de sécurité sont scrupuleusement observés par toute mon équipe », a ajouté le chirurgien formé à l’Université Brown.

Un porte-parole de BET Media Group a annoncé le décès tragique de Jacky Oh.

« Nous sommes profondément attristés par le décès de Jacklyn Smith, connu dans le monde entier sous le nom de Jacky Oh, un talentueux Sauvage et dehors membre de la famille dont l’impact sera à jamais précieux et manqué.

« Jacky Oh était un ami aimant et un collègue bien-aimé du Sauvage et dehors casting tout au long de cinq saisons. Plus important encore, elle était une formidable mère de trois beaux enfants », poursuit le communiqué.