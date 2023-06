La cause du décès de Gangsta Boo a confirmé une surdose accidentelle

La cause du décès de Gangsta Boo, qui était en suspens lorsqu’elle est décédée le jour de l’An, a été confirmée comme une surdose accidentelle.

2023 a commencé avec le décès de la pionnière du rap Lola « Gangsta Boo » Mitchell, qui a été retrouvée morte sous son porche le jour de l’an. Gangsta Boo, représentait les femmes dans le rap à une époque où il n’y en avait pas beaucoup sous les projecteurs. Le rap était sa vie, elle a rejoint Three 6 Mafia alors qu’elle n’avait que 15 ans. En 2021, nous l’avons vue se réunir avec le groupe pour une bataille VERZUZ contre Bone Thugs-N-Harmony, qui lui a ouvert la voie pour sortir de nouvelles musiques.

Selon Action Nouvelles 5sa cause officielle de décès était révélé dans un rapport d’autopsie. Le rapport publié mercredi répertorie le fentanyl, la cocaïne et l’éthanol (alcool) dans son système. Ce qui confirme les soupçons selon lesquels elle est morte d’une overdose accidentelle. Boo a été retirée du monde trop tôt et sa famille continuera à faire avancer son héritage. Son prochain projet sortira le jour de ce qui aurait été son 44e anniversaire, le 7 août. L’album comporterait une production de Drumma Boy, Metro Boomin’ et bien sûr DJ Paul et Juicy J. , Run The Jewels, La Chat, Crunchy Black et bien d’autres apparaîtront.