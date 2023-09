La cause du décès de Bob Barker révélée : rapport – Hollywood Life

Crédit d’image : SBM/Plux/Shutterstock

Celui de Bob Barker la cause du décès serait due à la maladie d’Alzheimer, selon TMZ. Selon son acte de décès, obtenu par le média, l’ancien animateur de Le prix est correct est décédé après avoir lutté contre la maladie pendant « des années ».

Cependant, Bob n’a jamais confirmé publiquement qu’il vivait avec la maladie. La défunte personnalité de la télévision est décédée le 26 août dans son sommeil. Il avait 99 ans.

Le lendemain de la mort de Bob, son Le prix est correct successeur, Drew Careylui a rendu hommage lors d’un épisode émouvant.

« La plupart des gens se souviennent de Bob pour les 35 années qu’il a passées à héberger Le prix est correct« , a déclaré Drew lors de l’épisode du 27 août. « Il est donc facile d’oublier que pendant 18 ans, il a été un incontournable des salons américains pour Truth or Consequences, un animateur de radio avant cela et un aviateur naval pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous nous souviendrons également de Bob pour son travail inlassable en faveur de tous les animaux, des baleines et éléphants aux chats et chiens qui ont rappelé à tout le monde à la fin du spectacle de se faire stériliser.

Après avoir noté que Bob était une « légende », Drew a souligné que le terme « ne pourrait pas être plus approprié quand on pense au temps passé par Bob Le prix est correct.»

Tout au long de l’épisode, l’émission de jour présentait une heure des réalisations les plus mémorables de Bob à la télévision.

« Bob a célébré plus d’étapes dans la série que nous ne pouvons en compter », a ajouté Drew. « Les milliers d’épisodes, devenant ainsi le jeu télévisé le plus ancien de l’histoire de la télévision, célébrant ses 50 ans à la télévision et bien d’autres. »

L’ancien animateur de télévision a déjà souffert de plusieurs soucis médicaux. En octobre 2018, Bob a souffert d’atroces douleurs au dos et a ensuite été transporté d’urgence à l’hôpital. La brève hospitalisation aurait été le résultat d’une chute grave survenue deux ans auparavant. En outre, Bob a fait une chute effrayante chez lui en octobre 2015. Sa tête a heurté le béton à ce moment-là et il a été hospitalisé. Il est néanmoins sorti de l’hôpital plus tard dans la journée.

On se souvient de Bob pour ses multiples distinctions dans l’industrie de la télévision, ayant remporté 19 Emmy Awards. Non seulement cela, mais il était aussi un ardent défenseur des animaux.