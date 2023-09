La cause du décès de Billy Miller révélée par sa mère dans une nouvelle déclaration – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Celui de Billy Miller mère, Patricia Millera révélé que son fils était décédé après avoir « renoncé à sa vie » à la suite d’une « bataille contre la dépression bipolaire ». La star du feuilleton est décédée à 43 ans le 15 septembre. Sa mort est survenue deux jours seulement avant son 44e anniversaire, le 17 septembre.

« Je tiens à remercier personnellement les nombreux fans et amis personnels pour l’immense quantité d’amour, de prières et de condoléances envoyées à moi et à ma famille pour la mort dévastatrice de mon magnifique fils BJ – Billy Miller », a déclaré Patricia. Résumé du feuilleton dans un rapport. « Il a mené une longue et vaillante bataille contre la dépression bipolaire pendant des années. Il a fait tout ce qu’il pouvait pour contrôler la maladie. Il aimait sa famille, ses amis et ses fans, mais à la fin, la maladie a gagné le combat et il a donné sa vie.

Le décès de Billy a été révélé le 17 septembre, ce qui aurait été son 44e anniversaire. Bien que la cause du décès n’ait pas été annoncée à l’époque, une déclaration de son équipe a révélé que le gagnant d’un Emmy souffrait de maniaco-dépression à l’heure de sa mort.

Billy était un acteur, surtout connu pour son rôle de Billy Abbott dans plus de 700 épisodes de Les jeunes et les agités. Avant Y&Ril est apparu sous le nom de Richie Novak dans plus de 100 épisodes de Tous mes enfants. Il a également notamment incarné Jason Morgan et Drew Cain dans Hôpital général. Outre les feuilletons, il a joué de petits rôles dans une poignée d’autres émissions, y compris des apparitions ponctuelles dans NCIS, CSI : NY, et La recrue. Il est également apparu dans plusieurs épisodes de la série acclamée par la critique. Costumes et Ray Donovan. Il a également joué un recruteur de la Marine dans le film populaire Tireur d’élite américain.

Billy laisse dans le deuil sa mère Patriciasœur Mégane, beau-frère Ronnie, neveu Grayson, et nièce Charley. « Il laisse également derrière lui un grand nombre d’amis et de collègues qui regretteront sa personnalité chaleureuse, son esprit généreux et sa gentillesse authentique », a déclaré son équipe dans un communiqué obtenu par HollywoodLa Vie.

Après la mort de Billy, un certain nombre de ses co-stars ont écrit des hommages émouvants à la défunte star. Chrishell Stause, qui était apparu sur Tous mes enfants avec lui, a honoré sa défunte co-star sur son histoire Instagram. « Je suis toujours en train de traiter ça. Trop de sentiments, mais tu es parti bien trop tôt et je suis si heureux d’avoir pu travailler avec toi toutes ces années, mais aussi de t’appeler un ami. J’espère que vous êtes en paix maintenant », a-t-elle écrit.

Acteur Michael Muhney a partagé une photo d’eux deux ensemble alors qu’il rendait hommage. « Mon frère du Texas. Vous avez illuminé chaque pièce avec votre sourire. Votre intensité calme à l’écran était juste derrière votre douce gentillesse et vos véritables soins en privé », a-t-il écrit sur X (anciennement Twitter).