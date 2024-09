La cause du décès de Benji Gregory, star de « ALF » révélée

La cause du décès de l’acteur de « ALF » Benji Gregory a été révélée.

L’ancienne enfant star est décédée d’une « exposition à la chaleur environnementale dans le cadre d’une cirrhose hépatique », selon les dossiers du bureau du médecin légiste du comté de Maricopa, en Arizona, consultés par le Post.

La cause du décès de Grégory a été jugée comme étant un accident.

Benji Gregory sur « ALF ». Avec l’aimable autorisation de la collection Everett

Benji Gregory a joué dans la sitcom des années 1980 de 1986 à 1990. Instagram/@benji_gregory

L’acteur est décédé le 13 juin à l’âge de 46 ans. Il a été retrouvé dans sa voiture sur le parking d’une Chase Bank à Peoria, en Arizona.

La cirrhose hépatique, également connue sous le nom de cirrhose du foie, est une cicatrisation permanente qui endommage votre foie et interfère avec son fonctionnement, selon La Clinique de Cleveland. Elle peut entraîner une insuffisance hépatique. La cirrhose est le résultat de lésions hépatiques persistantes sur plusieurs années.

La sœur de Gregory, Rebecca Hertzberg-Pfaffinger, a confirmé son décès à une publication Facebook via la page de son frère le 10 juillet.

« C’est avec le cœur lourd que ma famille a subi une perte bien trop tôt », a-t-elle écrit.

(Dans le sens des aiguilles d’une montre à partir de la gauche) : Andrea Elson, Alf, Anne Schedeen, Max Wright, Benji Gregory, dans « ALF ». Alien Productions / Avec l’aimable autorisation de Everett Collection

« Ben était un fils, un frère et un oncle formidable. Il était très agréable à côtoyer et nous faisait souvent rire. Pourtant, en parcourant ses affaires, je me retrouve à rire en regardant de petites vidéos ou des notes de lui, entre deux pleurs. »

« Mon frère Ben a été retrouvé dans sa voiture, avec son chien d’assistance bien-aimé Hans, décédé le 13 juin », a-t-elle ajouté. « Nous pensons qu’il s’est rendu là-bas le soir du 12 pour déposer des résidus. (Trouvé dans sa voiture) et n’est jamais sorti de la voiture pour le faire. Il s’est endormi et est mort d’un coup de chaleur dans la voiture. »

Après sa mort choquante, Rebecca a déclaré TMZ Gregory a lutté contre la dépression, le trouble bipolaire et un trouble du sommeil, qui le tenait souvent éveillé pendant plusieurs jours. Elle a ajouté que le chien de son frère était également mort à cause de la chaleur extrême.

Benji Gregory et son chien d’assistance Hans. Instagram/@benji_gregory

Les températures auraient atteint un maximum de 107 degrés à Peoria, en Arizona, le jour du décès de Gregory, selon Accuweather.

Né Benjamin Hertzberg, Gregory a joué le rôle du jeune Brian Tanner dans « ALF » pendant les quatre saisons de la série à succès de NBC, de 1986 à 1990. Il n’avait que 8 ans lors de la première diffusion de la série.

La série était centrée sur une créature à la bouche pleine d’esprit, ALF (alias Alien Life Form), qui s’est écrasé dans un garage de banlieue et s’est retrouvé coincé sur Terre parce que son vaisseau spatial était irréparable.

Benji Gregory est décédé le 13 juin 2024. Il a été retrouvé dans sa voiture sur un parking en Arizona. Instagram/@benji_gregory

En plus de « ALF », Gregory est apparu dans plusieurs autres séries à succès des années 1980 telles que « L’Agence tous risques », « Fantastic Max », « Punky Brewster », « TJ Hooker » et « La Quatrième Dimension ».

Il a également joué dans des films, notamment dans la comédie de Whoopi Goldberg « Jumpin’ Jack Flash » et dans le téléfilm Disney « Mr. Boogedy ».

Son dernier crédit d’acteur fut de prêter sa voix au personnage d’Edgar dans le film d’animation « Il était une fois une forêt » de 1993.

Gregory a abandonné le métier d’acteur en 2003 lorsqu’il s’est enrôlé dans la marine américaine, devenant officier aérographe. Il a été honorablement libéré en 2005.

Il a partagé son dernier post sur les réseaux sociaux le 10 avril, montrant une photo d’un trottoir avec comme légende : « J’aimerais que mon chien, Hans, sorte déjà de cette phase de « marquage ».