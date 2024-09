La cause du décès de Benji Gregory, l’enfant star d’Alf, a été révélée

La cause du décès de l’ancien enfant star Benji Gregory a été déterminée comme un accident deux mois après qu’il ait été retrouvé mort dans sa voiture à Peoria, en Arizona.

Le bureau du médecin légiste de Maricopa a indiqué que Gregory souffrait d’une « exposition à la chaleur environnementale dans le cadre d’une cirrhose hépatique », ce qui signifie que son foie avait formé du tissu cicatriciel (fibrose).

Le Bibliothèque nationale de médecine stipule qu’à la suite d’une « blessure chronique, la majeure partie du tissu hépatique devient fibrotique, entraînant une perte de fonction et le développement d’une cirrhose ».

Gregory, qui est devenu célèbre en incarnant Brian Tanner dans les quatre saisons de la série télévisée « Alf » de 1986 à 1990, a été retrouvé mort sur le parking de la Chase Bank en juin. Il avait 46 ans.

Le rapport du médecin légiste, obtenu par Page Six, a confirmé qu’il était décédé le 13 juin.

En juillet, sa sœur Rebecca Pfaffinger a confirmé son décès sur Facebook, affirmant qu’elle et sa famille pensaient que Gregory était à la banque « le soir du 12 pour déposer des reliquats et n’est jamais sorti de la voiture pour le faire ».

« Il s’est endormi et est mort d’un coup de chaleur dans un véhicule », a-t-elle écrit. « Ben était un fils, un frère et un oncle formidable. »

« Il était très agréable à côtoyer et nous faisait souvent rire. Pourtant, en parcourant ses affaires, je me retrouve à rire en regardant de petites vidéos ou des notes de lui, entre deux pleurs. »

Sa sœur a ensuite révélé que Gregory souffrait également de dépression, de trouble bipolaire et d’un trouble du sommeil qui le forçait généralement à rester éveillé pendant des jours.

En plus de son rôle dans la célèbre série des années 80, Gregory a également tenu des rôles d’invité dans « L’Agence tous risques » et « La Quatrième Dimension » dans les années 80 et est apparu dans un pilote de télévision, « Fenster Hall », un film Disney, « Mr. Boogedy » et « Jumpin’ Jack Flash ».

Il a quitté Hollywood en 2003 pour s’engager dans la marine américaine et devenir officier aérographe. Il a été libéré avec les honneurs en 2005.

Son partenaire à l’écran, Michu Meszaros, qui jouait Alf, est décédé en 2016 à l’âge de 76 ans, et Max Wright, qui jouait le rôle du père dans la série, est décédé en 2018 après une longue bataille contre le cancer. Il avait 75 ans.