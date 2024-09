La cause du décès de Benji Gregory, enfant star de « ALF » révélée

La cause du décès de la star de « ALF » Benji Gregory a été révélée trois mois après le décès de l’ancien enfant acteur à l’âge de 46 ans.

Gregory, retrouvé mort dans sa voiture à Peoria, en Arizona, le 13 juin, est décédé des suites d’une « exposition à la chaleur environnementale dans le cadre d’une cirrhose hépatique », selon le bureau du médecin légiste du comté de Maricopa.

Selon le rapport du médecin légiste, la cause du décès a été déterminée comme étant un accident.

En juillet, l’ancien beau-frère de Gregory, Max Pfaffinger, a confirmé le décès de l’acteur à Fox News Digital. chien d’assistance Hans a également été retrouvé mort dans le véhicule.

La mort de Gregory a été annoncée pour la première fois par sa sœur Rebecca Hertzberg-Pfaffinger dans une publication Facebook du 10 juillet.

« C’est avec le cœur lourd que ma famille a subi une perte bien trop tôt », a écrit Hertzberg-Pfaffinger à côté de photos de Gregory avec sa famille.

Elle a continué : « Ben était un fils, un frère et un oncle formidable. Il était très agréable à côtoyer et nous faisait souvent rire. Pourtant, en parcourant ses affaires, je me retrouve à rire en regardant de petites vidéos ou des notes de lui, entre deux pleurs. »

« Mon frère Ben a été retrouvé dans sa voiture, en compagnie de son chien d’assistance bien-aimé Hans, décédé le 13 juin. Nous pensons qu’il s’y est rendu le soir du 12 pour déposer des résidus. (Trouvé dans sa voiture) et n’est jamais sorti de la voiture pour le faire. Il s’est endormi et est mort d’un coup de chaleur dans la voiture. »

Né le 26 mai 1978 à Los Angeles, Gregory a débuté sa carrière à la télévision dès son plus jeune âge. Il a fait des apparitions dans des séries télévisées telles que « L’Agence tous risques », « TJ Hooker », « Punky Brewster », « La Quatrième Dimension » et bien d’autres.

Gregory était surtout connu pour avoir joué Brian Tanner dans la sitcom à succès « ALF » pendant sa diffusion de 1986 à 1990.

Après son passage dans « ALF », Gregory a prêté sa voix à Edgar la taupe dans le long métrage d’animation « Once Upon a Forest » de 1993. Il semble que ce soit son dernier crédit connu.

Selon Date limite Gregory a quitté l’industrie du divertissement au début des années 2000 et s’est enrôlé dans la marine américaine. En 2005, il a reçu une décharge médicale honorable.

Christina Dugan Ramirez de Fox News Digital a contribué à ce rapport.