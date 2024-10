La cause du décès de Autumn Crittendon, 16 ans et enceinte, révélée

Automne Oxley CrittendonLa cause du décès a été déterminée.

Le 16 ans et enceinte étoile-décédé le 20 juillet à son domicile dans le comté de Henrico, en Virginie, est décédée en raison de la toxicité médicamenteuse du fentanyl et du para-fluorofentanyl, un opioïde synthétique illicite, selon le ministère de la Santé de Virginie, selon TMZ. Le ministère de la Santé a également qualifié la nature de la mort d’Autumn d’accidentelle.

De nombreux opioïdes synthétiques illégaux, qui créent des effets analgésiques, sont « plus puissants que la morphine et l’héroïne », selon l’organisme. Administration de lutte contre la drogueet peut donc entraîner des surdoses.

Automne—qui est apparu sur le MTV cinquième saison de la série en 2014 avec son petit-ami d’alors Dustin Franklin avant la naissance de leur fils Canardaujourd’hui âgée de 10 ans, a été retrouvée inconsciente dans sa maison de Virginie en juillet.

« Une fois sur place, les agents et les pompiers ont localisé une femme adulte inconsciente dans la résidence », a déclaré la division de police du comté de Henrico. a dit à E! Nouvelles dans une déclaration. « Les membres d’Henrico Fire ont tenté des mesures pour sauver des vies, mais elles n’ont pas été efficaces. Autumn Oxley, 27 ans, de Henrico, a été déclarée décédée sur les lieux.